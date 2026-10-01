[비디오머그] 그냥 초록색 기둥(?)처럼 보이지만, 누리호의 '탯줄' 역할을 합니다 (feat. 엄빌리칼 타워)

한국형 발사체 누리호가 오는 10월 7일, 다섯 번째 우주 비행에 나섭니다.



이번 5차 발사에는 한반도와 주변 해역을 정밀 감시할 초소형군집위성 5기와 기업·대학 등이 개발한 큐브위성 10기 등 역대 최다인 15기의 위성이 실려 국내 첫 실용 군집위성 시대의 문을 엽니다.



그런데 누리호가 우주로 향할 때마다 그 곁을 묵묵히 지켜온 숨은 주역이 있습니다.



바로 '발사대'입니다.



HD현대중공업이 주축이 돼 기반시설부터 지상기계설비, 추진제 공급설비, 발사 관제설비까지 100% 우리 기술로 완성한 누리호 발사대는 1차부터 4차까지 모든 발사를 지켜봤고, 이제 5차 발사를 준비하는 산증인이자 1등 공신입니다.



누리호를 안전하게 쏘아 올릴 이 국산 발사대는 어떻게 만들어졌을까요? 건설부터 발사 순간까지 직접 함께한 담당자들이 들려주는 생생한 이야기를 영상에서 확인해보세요.



(취재 : 소환욱, PD : 김인선, 구성 : 이미선, 촬영 : 문정도 조상범, CG : 안준석 조승현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀, 영상출처 : 한국항공우주연구원, 제작지원 : HD현대중공업)