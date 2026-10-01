화이트삭스, 휴스턴 꺾고 ALDS 진출…21년 만에 PS 시리즈 승리

▲ 시카고 화이트삭스 아메리칸리그 디비전시리즈에 진출했다.

이미지 확대하기

교황 레오 14세가 응원하는 시카고 화이트삭스가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 가을야구 첫 시리즈를 통과했습니다.화이트삭스는 1일(이하 한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 다이킨파크에서 열린 아메리칸리그(AL) 와일드카드 시리즈(WC·3전 2승제) 2차전에서 7-3으로 승리했습니다.AL 와일드카드 3위로 포스트시즌(PS)에 턱걸이한 화이트삭스는 이로써 서부지구 1위인 휴스턴을 2승 무패로 꺾고 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS)에 올랐습니다.화이트삭스가 포스트시즌 시리즈에서 승리한 것은 2005년 월드시리즈 우승 이후 21년 만입니다.당시 상대 팀 역시 휴스턴이었습니다.이날 화이트삭스는 1회초 5안타를 집중시켜 먼저 4점을 뽑았습니다.4-3으로 쫓긴 6회초에는 체이스 마디드로스가 3점 홈런을 터뜨려 승부를 갈랐습니다.2023년 KBO리그 NC 다이노스에서 뛰며 최우수선수(MVP)로 뽑혔던 에릭 페디는 화이트삭스의 불펜 투수로 8회말 등판해 2이닝 동안 삼진 3개를 뽑으며 무안타로 팀 승리를 지켰습니다.화이트삭스는 4일부터 중부지구 1위 팀 클리블랜드 가디언스와 ALDS(5전 3승제)에서 맞붙습니다.김하성(30)이 속한 애틀랜타 브레이브스는 내셔널리그(NL) WC 2차전에서 필라델피아 필리스에 3-4로 역전패했습니다.9번 타자 유격수로 선발 출장한 김하성은 1타수 무안타 1볼넷 1득점을 기록했습니다.김하성은 3회말 선두타자로 볼넷을 골라 출루했고, 5회에는 포수 파울플라이로 잡혔습니다.1-1인 7회말 무사 1루에서는 희생번트를 댔으나, 야수선택으로 처리하면서 살아 나갔습니다.김하성은 맷 올슨의 희생플라이로 득점까지 올렸습니다.9회말에는 대타 마이크 야스트렘스키와 교체됐습니다.필라델피아는 1-3으로 뒤진 8회초 카일 슈워버와 브라이스 하퍼가 백투백 홈런을 날려 동점을 만든 뒤 연장 10회초 알렉 봄이 솔로홈런을 터뜨려 4-3으로 역전승했습니다.와일드카드 시리즈 최종 3차전은 2일 같은 장소에서 열립니다.(사진=AP, 연합뉴스, 게티이미지)