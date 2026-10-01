'동빛 등반' 정지민 "연이은 신기록에 만족…목표는 LA 올림픽"

▲ 30일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스포츠클라이밍 여자 스피드 결승 경기에서 동메달을 획득한 정지민이 시상대에 올라 포즈를 취하고 있다.

2026 아이치·나고야 아시안게임 스포츠클라이밍 여자 스피드 개인전에서 동메달을 획득해 남녀 선수를 통틀어 한국에 첫 메달을 안긴 정지민(서울시청·노스페이스)은 "시상대에 오르는 상상은 해봤지만, 막상 오르니 너무 기쁘다", "예상하지 못했던 결과"라며 벅찬 기쁨을 숨기지 않았습니다.정지민은 어제(9월 30일) 일본 나고야의 포트메세 나고야 제1전시관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스포츠클라이밍 여자 스피드 결선에서 6.18초의 기록으로 3위를 차지해 값진 동메달을 목에 걸었습니다.공동취재구역(믹스트존)에서 정지민은 "결선에 함께 오른 선수들이 워낙 기량이 뛰어난 선수들이라 긴장도 되고 설레기도 했다"며 "간발의 차로 은메달 이상을 놓친 아쉬움도 있지만, 오늘 계속해서 개인 신기록을 세웠다는 점이 무척 만족스럽다"고 활짝 웃어 보였습니다.그는 "이번 대회에 오기 전까지는 6.33초가 개인 최고 기록이었는데, 오늘 예선에서 6.28초, 이후에는 6.25초를 거쳐 결선에서는 6.180초까지 기록을 단축했다"고 설명했습니다.이어 "올해 등반 자세를 교정하면서 한동안 기록에 연연하지 않고 폼을 바꾸는 데만 집중하느라 부진한 시기도 있었다"며 "하지만 이번 대회를 준비하며 컨디션을 끌어올린 덕분에 연이은 신기록 작성이 가능했다"고 덧붙였습니다.직전 2022 항저우 대회 스피드 여자 계주에서 동메달을 합작했던 정지민은 이날 메달로 새로운 이정표도 세웠습니다.한국이 아시안게임 남녀 스피드 개인전에서 메달을 획득한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회에서 스포츠클라이밍이 정식 종목으로 채택된 이후 처음입니다.이날 4명이 겨루는 결선 무대에서는 경쟁자 한 명이 부정 출발로 실격당하는 변수가 생기며 정지민은 일찌감치 최소 동메달을 확보했습니다.그는 당시 상황에 대해 "순위에 대한 부담을 덜고, 마음 편히 내 레이스에만 집중해 달려볼 수 있겠다는 생각이 들었다"고 돌아봤습니다.아시안게임을 성공적으로 마친 정지민의 시선은 이제 더 높은 무대를 향합니다.정지민은 "다음으로 남은 가장 큰 무대가 로스앤젤레스(LA) 올림픽인 만큼, 올림픽 출전권을 따내는 것이 다음 목표"라고 당찬 포부를 밝혔습니다.아울러 "저 말고 다른 한국 선수들도 정말 열심히 훈련하고 있다. 다음 국제대회에서는 동료들과 다 같이 시상대(포디움)에 오를 수 있기를 바란다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)