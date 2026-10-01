한국 수출 첫 8천억 달러 돌파…9월 1천200억 달러 역대 최대

▲ 부산항에 쌓인 컨테이너

한국이 지난달 1천200억 달러의 월 기준 최대 수출을 기록하면서 사상 처음으로 연 수출액 8천억 달러를 돌파했습니다.주력인 반도체가 600억 달러 이상의 실적을 내 전체 수출을 견인한 가운데 무역수지 흑자는 500억 달러에 육박했습니다.산업통상부는 9월 수출액이 1천209억 4천만 달러로 지난해 동기보다 83.5% 증가했다고 오늘 밝혔습니다.월 수출액이 1천200억 달러를 넘어선 것은 이번이 처음으로 지난 6월 1천22억 달러를 넘은 역대 최대 기록입니다.이에 힘입어 1∼9월 누적 수출액은 8천145억 달러로 역대 최대였던 지난해 연간 전체 수출액 7천93억 달러를 훌쩍 넘어섰습니다.지금의 기조를 이어간다면 연간 수출 1조 달러 달성도 손에 잡히는 상황입니다.지난달 반도체 수출은 603억 달러로 지난해 9월 대비 262.8% 증가하며 사상 처음 600억 달러 고지를 밟았습니다.이전까지 반도체 월 1위 수출 기록은 지난 8월의 467억 달러였습니다.반도체는 메모리 수요 증가세가 지속되고 수출 물량 확대와 고정가격 증가세가 유지되면서 호조세를 이어갔습니다.반도체 외 IT 품목도 강세를 보였습니다.컴퓨터 수출은 에이전틱 AI 확산과 AI 인프라 수요 증가에 힘입어 435.3% 증가한 70억 달러, 무선통신기기는 프리미엄 모델 판매 호조와 아이폰 부품 수출 증가로 23.4% 늘어 21억 4천만 달러를 기록했습니다.20대 주력 수출품목 중에서는 11개 품목의 수출이 증가했습니다.지역별로는 9개 지역 중 6개 지역에서 수출이 늘었습니다.대(對) 중국 수출은 122.7% 증가한 260억 천만 달러, 대미 수출은 137.0% 증가한 243억 3천만 달러입니다.9월 수입액은 26.0% 증가한 710억 9천만 달러로 집계됐으며, 무역수지는 498억 5천만 달러 흑자로 500억 달러에 바짝 다가섰습니다.1~9월 누적 수지는 2천525억 달러 흑자로 지난해 동기간 대비 2천27억 달러 증가했습니다.(사진=연합뉴스)