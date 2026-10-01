이동진 평론가 "영화 '암살자(들)' 비판, 영화 전체 보고 이뤄져야"

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영화평론가 이동진이 영화 '암살자(들)' 리뷰를 둘러싼 논란에 대해 입장을 밝혔다.이동진은 지난 30일 자신의 블로그 '이동진의 영화풍경-언제나 영화처럼'에 '말씀드립니다'라는 제목의 글을 올렸다. 그는 "어제 오후 'B tv 이동진의 파이아키아' 제작진으로부터 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 논쟁이 계속되고 있어 9월 25일 업로드한 리뷰 영상을 비공개로 전환하겠다는 연락을 받았다. 이후 해당 영상은 비공개로 전환됐다."라고 경위를 설명했다.이어 그는 "해당 영상에서 영화의 완성도와 장단점을 함께 지적하며 견해를 밝혔는데, 그중 한 대목이 따로 인용되면서 논란이 이어지고 있다."고 설명했다. 이동진은 자신이 그 발언을 한 맥락에 대해 "1974년 8월 15일 국립극장에서 발사된 총탄들의 행방과 소재를 둘러싼 의문을 비롯해, 당시의 공식 발표만으로는 선뜻 해소되지 않는 지점들을 이 영화가 어떻게 다루고 있는지를 설명하는 과정이었다."면서 "영화가 제기하는 모든 가설이 사실이라는 뜻이 아니었다. 박정희 대통령이 육영수 여사 피격 사건의 배후였다는 주장과는 아무런 관련이 없는 말이었다"고 선을 그었다.이동진은 같은 영화를 보고도 관객마다 다른 함의를 읽어낼 수 있다는 점은 이해한다면서도, "박정희 대통령이 육영수 여사의 암살 배후라는 주장은 영화에 대사나 장면으로 담겨 있지 않다고 봤다."고 강조하면서 '유족이 생존해 있는 상황에서 어떻게 그런 음모론을 제기할 수 있느냐'는 비판에 대해서 "존재하지 않는 주장을 가정한 후 공격하는 것이기에 받아들이기 어렵다"고 반박했다. 이어 "제가 리뷰에서 논한 것은 영화가 제시하는 의문과 그 의문을 극적으로 구성하는 방식이었으며, 특정 인물을 암살의 배후로 단정하는 주장이 아니었다"고 강조했다.이동진은 "이 영화에 대한 논쟁이라면 가능하면 영화 전체를 본 뒤 이루어졌으면 한다. 제 리뷰에 대한 비판 역시 전반적으로 제가 어떤 맥락으로 이야기했는지를 바탕으로 이루어졌으면 한다. 지난 30년 동안 영화를 평하면서 작품에 따라 서로 정반대의 입장을 가진 사람들로부터 번갈아 비판을 받아왔다"며 이번 견해가 현재 한국의 정치적 상황에 대한 개인적 입장과는 무관하다고 밝혔다.그는 끝으로 "이번 '암살자(들)'에 대해 제가 했던 영화적 판단은 현재도 같다. 그 리뷰에서 했던 평가를 철회하거나 사과할 생각은 없다. 제가 무엇을 말했고 무엇을 말하지 않았는지는 분명하게 남겨두고 싶었다"고 덧붙였다.지난 23일 개봉한 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 그린 영화로, 역사를 왜곡했다는 비판에 휩싸였다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)