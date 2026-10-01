7천만 원 목돈 '우리아이자립펀드' 이자·배당소득 전액 비과세

▲ 지난 4월 22일 경기도 고양시 CHA의과학대학교 일산차병원 신생아실에서 간호사가 신생아를 돌보고 있다.

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정부가 아이가 성인이 될 때 약 7천만 원의 목돈을 가질 수 있도록 하는 '우리아이자립펀드' 투자로 발생한 이자·배당 소득을 전액 비과세할 방침입니다.또 재정지원 대상이 아닌 중위소득 150% 초과 가구와 올해 8월 이전 출생아도 펀드 임의가입을 허용할 계획입니다.정부는 오늘(1일) 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 개최된 비상경제본부회의 겸 경제관계장관회의에서 관계부처 합동으로 이런 내용의 '우리아이자립펀드 지원방안'을 발표했습니다.해당 펀드는 부모가 자녀 명의로 가입하고, 부모와 정부가 함께 납입한 자금을 자본시장에서 장기간 적립·투자하는 상품입니다.정부는 중위 150% 이하 가구에 올해 9월 이후 출생 아동을 대상으로 만 18세까지 연 최대 120만 원을 지원합니다.중위소득 50% 이하는 정액으로 연 120만 원을 지원하고, 중위소득 50∼150%에는 연 100만 원을 부모 납입금과 매칭해 지급하는 방식입니다.납입 기간은 최대 19년으로, 납입 한도는 연 200만 원으로 설정할 계획입니다.한도 내에서 부모가 추가 납입할 수 있습니다.정부 지원금과 부모 납입금을 합쳐 매년 200만 원씩 19년간 적립하고 연 6% 수익률을 거둘 경우, 약 7천만 원의 자산을 형성할 수 있습니다.정부는 이를 위해 내년도 예산안에 총 1천465억 원을 편성했으며, 서민금융진흥원을 통해 정부지원금을 지급, 관리할 계획입니다.전용 계좌를 통해 '우리아이자립펀드'에 투자해 발생하는 이자·배당소득은 전액 비과세 혜택을 부여할 계획입니다.상품 가입 후 만 18세까지 납입한 부모 납입금, 정부지원금에서 발생한 모든 투자수익은 비과세 대상입니다.다만 만 19세 이전 중도 해지하면 비과세의 상당액을 추징합니다.납입기간 경과 후에도 바로 해지하지 않고 계좌를 유지하는 경우에는 일정 기간(만 34세까지 등) 비과세 혜택을 적용할 예정입니다.정부는 재정지원 대상이 아닌 중위소득 150% 초과 가구 아동, 올해 8월 이전 출생아의 펀드 가입과 납입을 허용하는 방안도 검토합니다.임의가입자의 연 200만 원 한도 내 자율납입분에도 이자·배당소득세 비과세 혜택을 적용합니다.장기 투자를 통한 복리 효과 등을 감안해 중도 해지는 제한적으로만 허용합니다.청년미래적금처럼 사망, 해외 이주, 천재지변, 퇴직, 사업장 폐업, 상해·질병 등이 사유에 해당될 예정입니다.만 19세 만기 도래 이후에는 만 34세까지 탄력적으로 인출을 허용하도록 하는 방안도 검토 중입니다.만기 후 자산 형성 사업, 금융교육, 재무 상담 프로그램과 연계합니다.펀드의 세부 구조는 수익성과 보편성을 종합적으로 고려해 논의할 계획입니다.해외 사례와 포트폴리오 분산 효과 등을 감안해 투자 대상 자산을 구체화하고, 책임성·전문성 등 적격 운용자 요건도 검토합니다.정부는 "정부 예산안과 조세특례제한법 개정안의 국회 논의와 함께, 관계기관·전문가 논의 등을 통해 펀드 운용방안을 구체화하겠다"며 "전산시스템 구축, 실무 준비를 거쳐 내년 하반기 펀드를 출시하겠다"고 말했습니다.(사진=재정경제부 제공, 연합뉴스)