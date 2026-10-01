이형일 "수출 1조 달러 처음 넘을 것…국민소득 4만 달러 가시화"

▲ 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 1일 서울 종로구 정부서울청사에서 취임 이후 첫 비상경제본부회의 겸 경제관계장관회의를 주재하고 있다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 올해 수출이 연간 실적 기준 사상 처음으로 1조 달러를 넘어설 것으로 전망된다고 밝혔습니다.이 부총리는 오늘(1일) 정부서울청사에서 주재한 비상경제본부회의 겸 경제관계장관회의에서 "수출은 9월에 월간 역대 최대 실적을 기록할 것"이라며 이같이 언급했습니다.그는 "중동전쟁 등 어려운 대외여건에도 불구하고 우리 경제는 그 어느 때보다 탄탄한 성장 경로로 가고 있다"며 "투자와 소비·고용도 시차를 두고 개선되면서 금년 3%대 성장과 1인당 국민소득 4만 달러 달성이 가시화되고 있다"고 진단했습니다.이 부총리는 이날 취임 후 처음으로 비상경제본부회의 겸 경제관계장관회의를 개최했습니다.이억 원 금융위원장을 비롯해 재경부 외 16개 정부 기관의 장·차관 혹은 청장 등이 참석했으며 이한주 경제·인문사회연구회 이사장도 함께했다고 재경부는 전했습니다.이 부총리는 "취임 후 첫 경제관계장관회의를 주재하게 되어 막중한 책임감을 느낀다"며 "이 자리에 계신 장·차관님들과 함께 경제 원팀이 되어 머리를 맞대고 치열하게 토론해 국민 여러분의 삶이 더 나아지도록 하는 데 정책 역량을 집중해 나가겠다"고 각오를 밝혔습니다.그는 "대한민국호가 계속 순항하기 위해서는, 돛을 더 단단히 조여 매야 한다"며 3대 메가프로젝트로 대규모 투자를 추진하고 기업 투자를 가로막는 애로를 해소해 잠재성장률 반등의 발판으로 삼겠다는 뜻을 표명했습니다.이 부총리는 물가 안정과 격차 해소 등을 통해 민생에 힘쓸 것이며 "주거, 일자리, 서민금융의 3대 핵심 사회정책 분야에 가용재원과 정책수단을 총동원해 국민이 체감할 수 있는 성과를 조속히 창출해 나가겠다"고 강조했습니다.아울러 중동전쟁이 충격이 이어지는 가운데 금융·실물경제 영향을 면밀히 점검하고 선제적으로 대응하겠다고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)