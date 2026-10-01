오폐수처리시설서 태아 시신 발견…산모 처벌 어렵다?

▲ 충남아산경찰서

충남 아산시 오폐수처리시설에서 발견된 태아 시신과 관련해 경찰이 산모를 특정하더라도 형사 처벌은 어려울 것으로 전망됩니다.아산경찰서에 따르면 지난달 28일 오후 11시 30분쯤 아산시 탕정면의 오폐수처리시설 집수장에서 키 20㎝, 몸무게 110ｇ의 남아 시신이 아무것도 걸치지 않은 상태로 발견됐습니다.훼손 정도는 심하지 않았고, 탯줄이 함께 남아 있던 것으로 확인됐습니다.경찰은 시신 크기 등으로 미뤄 임신 16주가량의 태아로 추정하고 있습니다.집수장에는 인근 사업장과 근로자 기숙사, 주변 마을과 상가의 오수가 함께 유입되는데, 경비 인력이 상주해 외부인 접근이 어려운 만큼 경찰은 관로를 타고 흘러 내려왔을 가능성에 무게를 두고 있습니다.경찰은 시신에 별다른 손상이 없는 점 등에 비춰 자연유산 가능성도 조심스럽게 보고 있습니다.태아인 만큼 산모를 특정하더라도 적용할 범죄 혐의가 없습니다.태아는 형법상 사람으로 보지 않아 영아유기나 영아살해 조항을 적용할 수 없습니다.대법원은 1982년 분만이 시작되는 시점, 즉 진통이 오는 때부터 사람으로 본다고 판시한 바 있습니다.임신부 본인의 임신중단을 처벌하던 자기낙태죄도 2021년부터 효력을 잃은 상태입니다.헌법재판소가 2019년 4월 자기낙태죄와 의사낙태죄에 헌법불합치 결정을 내리며 2020년 말까지 법을 고치라고 했지만, 국회가 대체 입법에 나서지 않아 2021년 1월 1일자로 해당 조항들의 효력이 상실됐습니다.일각에선 산모가 약물로 임신을 중단했을 가능성도 제기됩니다.임신 16주는 약물을 복용할 경우 태아 형태가 뚜렷한 상태로 배출되는 시기입니다.한 산부인과 전문의는 사회관계망서비스에 관련 기사를 공유하며 낙태약 먹고 아기를 낳아 변기에 버렸을 가능성이 있다고 적기도 했습니다.이 경우에도 임신중단 약물을 복용한 산모 본인은 처벌 대상이 되지 않습니다.약사법도 의약품을 판매·수입한 쪽을 처벌 대상으로 삼고 있어 단순히 복용한 사람을 처벌하는 규정은 두고 있지 않습니다.대표적인 임신중단 약물인 미프진은 현재 전 세계 101개국에서 사용되고 있으며, 경제협력개발기구 회원국의 87%가 사용을 허용하고 있습니다.국내에서는 2021년 한 제약사가 같은 성분의 의약품 허가를 신청했다가 이듬해 자진 취하했습니다.국내선 합법적인 경로가 막혀 있다 보니 임신중단을 원하는 여성들이 해외 직구 등으로 약물을 몰래 들여오기도 하는 것으로 알려져 있습니다.미프진은 정부가 도입 방침을 밝힌 데 이어 이재명 대통령도 최근 허용 방안 검토를 지시했습니다.경찰은 정확한 사망 경위와 산모 확인을 위해 태아 시신 부검과 유전자 감식을 의뢰한 상태입니다.경찰 관계자는 부검 및 DNA 감식 결과라는 객관적 사실이 나와야 판단할 수 있다며 현 단계에서 단정할 수 있는 것은 없다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)