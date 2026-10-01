뮤지컬 배우 임별, 10월 결혼 발표…"흔들릴 때마다 단단하게 잡아주는 사람"

뮤지컬 배우 임별이 손편지를 통해 10월 결혼 소식을 알렸다.



임별은 1일 자신의 SNS에 장문의 글을 올리고 직접 결혼 소식을 전했다. 그는 "어떤 말로 이 소식을 전하면 좋을지 한참을 고민하다 조심스레 펜을 들었다"며 "다가오는 10월에 평생을 함께하고 싶은 사람과 새로운 출발을 하게 됐다"고 밝혔다.



예비 배우자에 대해서는 "제가 흔들릴 때마다 단단하게 잡아주고, 언제나 저를 가장 나답고 편안하게 웃게 해주는 참 고마운 사람"이라고 소개했다. 이어 "마주 앉아 시시콜콜한 일상을 나누는 것만으로도 큰 위안을 주는 이 사람과 함께라면 앞으로의 삶이 참 따뜻하고 즐거울 것 같다는 확신이 들었다"고 애정을 드러냈다.



팬들을 향한 감사 인사도 잊지 않았다. 임별은 "2015년 처음 무대에 오르던 날부터 지금까지 여러분이 보내주신 따뜻한 응원과 사랑 덕분에 늘 감사한 마음으로 무대 위에서 벅찬 행복을 느끼고 있다"고 전했다. 그러면서 "저희 두 사람의 시작을 따뜻한 마음으로 축복해 주신다면 더없는 기쁨이 될 것 같다"며 "그동안 보내주신 따뜻한 마음 절대 잊지 않고, 무대 위에서는 변함없이 진심을 다하고 평범한 일상 속에서는 서로 아끼며 예쁘게 잘 살겠다"고 덧붙였다.



임별은 2015년 뮤지컬 '머더발라드'로 데뷔한 이후 '마리 퀴리', '몬테크리스토', '팬레터', '박열', '알라딘' 등 다수의 작품에 출연하며 꾸준히 무대 활동을 이어온 뮤지컬 배우다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)