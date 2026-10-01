[지식의 발견] 서울 집값 '역대 최장' 86주 상승…김인만 소장 "이런 부동산 시장 처음 봐요..전세도 억울합니다"

서울 집값이 86주 연속 오르며 역대 최장 상승 기록을 새로 썼습니다. 강남3구와 용산구가 하락하면서 상승폭은 5주 연속 줄어들었지만 외곽 지역은 강세를 이어갔습니다. SBS <지식의 발견>에 출연한 김인만 부동산경제연구소장은 지금 이 흐름을 두고 "매우 위험하다"고 진단했습니다. 20년 넘게 부동산 시장을 연구해온 그도 이런 시장은 처음 봤다는데요. 더 우려스러운 건 그나마 올해가 '화양연화'라고요. 대통령이 사라질 거라고 전망한 '전세'에 대해서도 김인만 소장은 "억울하다"고 목소리를 높였습니다. 결국은 사라지겠지만, 그래도 이런 방식은 아니라는 김인만 소장의 얘기를 영상으로 확인하시죠.



(기획 : 김용태, 진행 : 정유미, 작가 : 박정례, 편집 : 김복형 류지수, 촬영 : 김상윤 박우진, CG : 조은솔, 연출 : 조도혜, 제작 : 디지털뉴스부)