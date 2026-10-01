방탄소년단, 자체 예능 '달려라 방탄 2.0'으로 돌아온다

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방탄소년단(BTS)이 자체 예능 '달려라 방탄!(RUN BTS!)' 새 시즌 예고편을 공개했다.방탄TV는 지난 30일 '런 BTS! 토론토 편' 예고 영상을 게재했다. 영상 속 멤버들은 공원에 둘러앉아서 소풍 갈 때 하던 게임들을 해보자며 이야기를 나누고, 달리기와 '무궁화꽃이 피었습니다'를 이어서 즐기는 모습을 보였다. 이어 멤버들은 벌칙으로 물을 뿌리는 쪽과 맞는 쪽 중 어느 쪽이 나은지를 두고 장난스러운 질문을 주고받기도 했다.영상 후반부에는 피클볼 경기 장면도 담겼다. 멤버들이 랠리를 주고받는 모습이 담겼다. 앞서 월드투어 중인 방탄소년단 멤버들은 최근 피클볼에 흠뻑 빠져있다고 밝힌 바 있다.이번 시즌은 '달려라 방탄 2.0'이라는 이름으로 공개되며, 1화는 오는 10월 6일, 2화는 10월 11일 각각 저녁 8시(한국시간) 방영된다.'달려라 방탄'은 2015년 시작해 멤버들이 직접 다양한 게임과 미션에 도전하는 방탄소년단의 자체 제작 예능이다. 2015년부터 2021년까지 총 155편의 에피소드가 공개됐고, 누적 조회 수 1억 4천만 회를 기록했다. 이후 새 에피소드 공개 없이 이어지다 지난 4월 새 앨범 '아리랑'과 신곡 '스윔'으로 빌보드 앨범·싱글 차트 정상에 오른 것을 계기로 3년 만에 재개된 바 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)