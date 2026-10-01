알래스카 LNG 한국 투자 못 박은 트럼프…중간선거 지원 노골화

▲ 한국의 대미투자 발표하는 트럼프

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도널드 트럼프 미국 대통령은 30일(현지시간) 한국이 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업에 투자한다고 일방 발표했습니다.트럼프 대통령은 이날 하워드 러트닉 상무장관, 더그 버검 내무장관, 크리스 라이트 에너지장관, 댄 설리번(공화·알래스카) 상원의원 등과 함께 백악관 집무실에서 진행한 발표에서 이같이 밝혔습니다.이는 한국이 대미 수출품에 대한 관세를 25%에서 15%로 낮추는 대가로 3천500억 달러 규모의 대미 투자를 하기로 약속한 것의 첫 프로젝트 발표입니다.총 3천500억 달러 가운데 1천500억 달러는 양국 간 조선 협력 관련 투자이고, 나머지 2천억 달러가 조선 이외의 다른 분야 투자 금액입니다.이는 지난해 이재명 대통령과 트럼프 대통령이 경주에서 진행한 한미 정상회담에서 합의한 것으로, 한미 양측의 긴 협상 끝에 11개월 만에 이날 공식 발표가 이뤄진 것입니다.트럼프 대통령은 발표에서 "내 행정부가 한국과 체결한 협정 덕분에 미국 역사상 최대 규모의 에너지 인프라 투자 중 하나를 발표하게 돼 기쁘다"며 "한국 정부는 최대 2천억 달러를 투자할 예정"이라고 말했습니다.이어 2천억 달러 투자를 통해 "6GW(기기와트) 규모의 발전 시설, 8개의 새로운 대규모 원자력 발전소와 드디어 알래스카 LNG 파이프라인이 건설될 예정"이라고 밝혔습니다.그러면서 "한국과의 무역 합의에 따라 그들은 수천억 달러를 투자해야 하고 그 대가로 나는 그들 관세를 15%로 낮춰줬다"며 "그들은 관세를 낮추기 위해 돈을 지불했고, 그 자금의 일부가 이 프로젝트에 투입된다"며 알래스카 LNG 프로젝트에 한국 투자금이 들어간다고 못 박았습니다.하지만, 한국 정부는 알래스카 LNG 프로젝트의 경우 추후 협의 과제로 남겨놓은 상태여서 트럼프 대통령의 일방 발표를 두고 논란이 예상됩니다.트럼프 대통령은 각 프로젝트에 투자되는 정확한 금액은 명시하지 않았고, 트럼프 대통령에 이어 발언한 러트닉 장관이 구체적 투자액을 밝혔습니다.러트닉 장관은 알래스카 LNG 프로젝트에 "500억 달러가 넘는 금액이 투자될 것"이라고 강조했습니다.원전 8기 건설에는 1천200억 달러, 텍사스 가스발전소에 220억 달러가 투자될 것이라고 했습니다.러트닉 장관은 대형 원전 8기는 오하이오, 테네시, 사우스캐롤라이나, 켄터키 등에 건설될 것이라고 설명했습니다.한국은 미국과 대미 투자와 관련한 협상을 진행하면서 알래스카 관련 사업에 명확한 투자액을 확정하지 않았다는 입장입니다.산업통상부는 이날 발표한 자료에서 한미 양국이 "전략적 투자 양해각서에 따른 상업적 합리성 및 모든 관련 국내법적 요건의 충족을 조건으로 하여, 알래스카 LNG 프로젝트에 대한 검토에 착수하기로 합의했다"고 밝혔습니다.이처럼 트럼프 대통령이 한국의 대미투자에 알래스카 사업이 포함됐다고 밝히고, 러트닉 장관이 구체적 투자 규모까지 설명한 것은 11월 중간선거를 앞둔 상황에서 정치적 의도가 내포돼 있는 것으로 풀이됩니다.알래스카의 연방 상원의원을 뽑는 선거에서 재선을 노리는 설리번 의원과 민주당 후보인 메리 펠톨라 전 하원의원이 접전을 벌이는 상황입니다.알래스카는 2024년 대선에서 트럼프 대통령이 승리한 주이지만 이란 전쟁으로 인한 고유가와 고물가로 인한 유권자 불만이 커지면서 공화당은 설리번 의원의 의석 수성에 총력을 기울이고 있습니다.트럼프 대통령은 이날 모두발언 이후 설리번 의원에게 발언을 시키기도 했습니다.설리번 의원은 "나는 이 사업이 우리 주에서 가장 중요한 것이라고 말하고 싶다"며 우리는 저렴한 에너지가 절실히 필요하며, 이 프로젝트는 향후 50년에서 100년 동안 알래스카 주민에게 저렴한 에너지를 공급할 것"이라고 말했습니다.설리번 의원은 또 해당 사업이 "알래스카 유권자들에게 가장 중요한 일"이라며 "이는 미국 전체에도 훌륭하다. 알래스카 주민과 우리 군에 가장 먼저 가스를 공급할 수 있게 될 것"이라고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 '알래스카의 에너지 비용이 엄청나게 높다'는 취재진 질의에 "이란 전쟁이 곧 끝날 텐데 물가는 어쨌든 크게 떨어진 것"이라며 "휘발유 가격은 이 프로젝트와 알래스카의 다른 몇 가지 프로젝트 덕분에 당장 폭락할 것"이라고 답했습니다.트럼프 대통령은 또 "민주당이 집권하면 어떨지 장담 못 한다. 그들이 집권하면 가격은 2배로 치솟을 것이며 공황이나 경기침체, 매우 좋지 않은 일이 발생할 것"이라며 "그들의 정책은 최악이다. 그게 그들이 당선되지 못한 이유"라고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스, 게티이미지)