'또 선발 제외' 호날두, 포르투갈 축구대표팀서 전격 이탈

▲ 크리스티아누 호날두

41세의 포르투갈 축구 스타 크리스티아누 호날두(알 나스르)가 국가대표팀 훈련 캠프를 스스로 떠났습니다.조르즈 제주스 대표팀 감독이 2일(이하 한국시간) 열릴 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 덴마크전에서 호날두를 선발로 기용하지 않을 것이라고 밝히고 나서 몇 시간 뒤에 일어난 일입니다.호날두는 1일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "대표팀 감독의 기자회견 이후, 그리고 포르투갈축구협회 회장과 대화를 나눈 뒤 저는 대표팀 훈련 캠프를 떠나기로 결정했다"고 밝혔습니다.그는 "때가 되면, 제가 대표팀을 왜 떠나게 됐는지에 대해 모든 포르투갈 국민에게 진실을 말씀드리겠다"면서 "저는 그동안 항상 대표팀에 헌신해왔다"고 덧붙였습니다.이어 "이제는 포르투갈과 대표팀 모든 동료에게 행운이 있기를 바란다"고 글을 맺었습니다.포르투갈은 2일 오전 덴마크 코펜하겐 파르켄 스타디움에서 덴마크와 2026-2027 UNL 리그A 4조 3차전 원정 경기를 치릅니다.AP통신 등에 따르면 제주스 감독은 경기를 하루 앞두고 열린 기자회견에서 호날두를 덴마크전에 선발로 내보낼 계획이 없다고 밝혔습니다.그러면서도 호날두와 불화가 있다는 주장은 일축했습니다.제주스 감독은 모든 선수가 출전과 관련한 최종 결정권은 감독에게 있다는 사실을 알고 있으며, 호날두 역시 자신이 내리는 어떤 결정이든 따르겠다고 말했다고 전했습니다.또한 그는 "규칙은 모든 선수에게 똑같이 적용된다"고 강조하면서 모든 것이 계획대로 진행된다면 덴마크전 최전방에는 곤살루 하무스가 선발로 나설 것이라고 말했습니다.그러고는 "어느 시점에 호날두가 필요하다면 그를 투입할 것이다. 필요하지 않다면 뛰지 않을 것"이라고 밝혔습니다.지난 7월 막을 내린 2026 북중미 월 대회가 자기의 마지막 국제축구연맹(FIFA) 월드컵이었다고 말했지만 국가대표를 그만둘지는 확답을 피했던 호날두는 9∼10월 UNL 4연전을 치르는 포르투갈 대표팀 25명 명단에 이름을 올렸습니다.그는 "두 가지 목표 모두 중요하다. 1천 골도 그렇고, 대표팀도 그렇다. 네이션스리그 우승은 새로운 시대를 열 것"이라면서 포르투갈의 UNL 세 번째 우승과 함께 개인 통산 공식전 1천 골 목표도 달성해내겠다고 다짐했습니다.호날두는 대표팀에서 146골, 프로 무대에서 833골, 등 도합 979골을 기록 중으로 1천 골까지는 21골이 남았습니다.호날두는 9월 25일 웨일스와의 이번 시즌 UNL 첫 경기(1-0 승)에는 선발 출전해 67분을 뛰었으나 사흘 뒤 노르웨이와의 2차전(2-1 승)에는 교체 선수에 포함된 뒤 결국 벤치만 지켰습니다.호날두는 경기 후 원정 응원을 온 포르투갈 팬들에게 인사하러 다가간 동료들과 떨어져 라커룸으로 직행했습니다.이후 팀 훈련에도 불참하면서 제주스 감독과의 갈등설이 확산됐습니다.사우디아라비아 알 나스르를 지휘하면서 약 1년간 호날두와 함께한 뒤 지난 7월 포르투갈 대표팀 사령탑에 오른 제주스 감독은 "마치 우리 사이에 문제가 있었던 것처럼 보이지만, 실제로는 아무런 문제가 없었다"고 불화를 부인했습니다.팀 훈련 불참에 대해서는 호날두가 '유연성' 및 '근력 강화'를 위한 개별 훈련을 했을 뿐이라면서 다음 훈련에는 정상적으로 참여할 것이라고 밝혔습니다.하지만 호날두는 현지시간 수요일 진행된 팀 훈련 때도 동료들과 함께 그라운드에 나서지 않았습니다.포르투갈 언론은 호날두가 스태프 두 명과 함께 파르켄 스타디움을 떠나는 영상을 공개하기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)