두산, 9회말 끝내기 역전승…2년 만에 가을야구 진출

<앵커>



프로야구 두산이 NC를 상대로 극적인 끝내기 역전승을 거뒀습니다. 최소 5위를 확보한 두산은 2년 만에 가을야구에 진출했습니다.



김형열 기자입니다.



<기자>



두산은 5:3, 2점 차로 뒤진 9회말 짜릿한 역전쇼를 펼쳤습니다.



박준순의 안타와 볼넷 2개로 만든 1아웃 만루 기회에서 김민석이 우익선상으로 2타점, 동점 적시타를 날린 뒤 포효했습니다.



두산 홈팬들의 함성이 뜨겁게 울려퍼지는 가운데, 강승호가 마침표를 찍었습니다.



구원 투수 신영우를 상대로 내야 강습 안타를 날려 3루 주자를 홈으로 불러들였습니다.



6:5, 역전극을 완성한 강승호는 시원한 물세례를 받았고, 6위 NC와 승차를 8경기로 벌린 두산은 남은 경기와 상관없이 최소 5위를 확보해 2년 만에 포스트시즌 진출을 확정했습니다.



[강승호/두산 내야수 : 포스트 시즌 진출 확정 짓는 경기였는데, 승리하는 데 제가 보탬이 된 것 같아서 기분 좋습니다.]



---



SSG도 LG에 3:0으로 끌려가다가 9회 말 대역전극을 펼쳤습니다.



조형우의 2타점 적시타에 이어, LG 마무리 손주영의 폭투로 동점을 만든 뒤, 정준재가 좌전 적시타를 날려 4:3 짜릿한 역전승을 거뒀습니다.



3위 LG는 4연패에 빠졌습니다.



---



KT 힐리어드는 홈런 선두 KIA 김도영이 보는 앞에서 시즌 40호 홈런포를 터뜨렸습니다.



힐리어드는 김도영을 1개 차로 바짝 추격했고, 3:2로 이긴 선두 KT는 정규시즌 우승 매직넘버를 '6'으로 줄였습니다.



2위 삼성은 최형우의 홈런포를 앞세워 한화를 꺾고 4연승을 달렸습니다.



(영상편집 : 이재성)