[단독] 쓰레기 태우는 시멘트 공장…56%는 "유해물질 초과"

<앵커>



국내 시멘트 공장들은 각종 폐기물을 시멘트 연료로 이용하고 있습니다. 업체들이 자체 측정했을 때는 유해물질 배출 문제가 드러나지 않았는데, 정부 조사 결과는 달랐습니다.



장세만 기후환경 전문기자입니다.



<기자>



시멘트 공장 앞에 줄 서 있는 트럭들.



폐플라스틱, 폐타이어 등 전국에서 온 각종 폐기물이 실려 있습니다.



유연탄을 대신해 시멘트를 만드는 연료 겸 원료로 이용되는 것입니다.



폐기물 재활용을 촉진하기 위해 허가된 이후 최근 10여 년 동안 폐기물 사용량이 크게 늘었는데, 유연탄 수입을 줄이면서 폐기물 처리에는 오히려 돈을 받아 시멘트 업계의 큰 수입원이 되고 있습니다.



유해물질 배출량은 업체가 스스로 측정해 보고해 왔습니다.



이른바 '자가 측정' 방식입니다.



[임창순/제천 시멘트 주민 대표 : 자가 측정에 아무 문제 없다고 얘기하죠. 항상 기준치 범위 안에 있다. (자료를) 내놓으면 그나마도 좋은데, 환경부에 직접 보고하고 우리한텐 안 내놔요.]



인근 주민들의 반발이 커지자 정부가 첫 용역 조사에 나섰습니다.



조사 결과, 국내 시멘트 공장의 굴뚝 18곳 중 10곳에서 총탄화수소가 법정 기준치를 초과한 것으로 나타났습니다.



기준치의 4배가 넘는 곳도 있습니다.



총탄화수소는 탄소와 수소가 결합된 물질군으로, 벤젠, 톨루엔 같은 유해 물질이 포함돼 엄격한 규제 대상입니다.



기준치를 넘지 않았다던 자가 측정 결과와는 상반됩니다.



[이용우/국회 기후환경위원 (민주당) : 자가 측정의 특성이 특정 시점을 기준으로 측정하는 경우가 많아서요. 배출량이 많고 변동성이 큰 부분들을 정확하게 측정하기가 어렵습니다.]



폐기물은 유연탄에 비해 열량이 떨어지다 보니 불완전 연소를 일으켜 총탄화수소를 더 배출하는 것으로 추정됩니다.



[유경선/광운대 환경공학과 교수 : 여름 같은 때는 오존경보 같은 게 많이 뜨게 되는데 탄화수소는 그런 부분에 직접적으로 영향을 미치는 오염물질로 이해할 수가 있겠고요.]



이번 조사 결과를 바탕으로 정부는 총탄화수소 측정을 시멘트 업체에 맡기지 않고 정부 기관이 직접 관리하는 방안을 추진하기로 했습니다.



(영상편집 : 김윤성, VJ : 신소영)