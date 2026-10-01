[날씨] 10월 첫날 낮부터 '쌀쌀'…어제보다 8도 '뚝'

10월의 첫날인 오늘(1일) 나오실 때 옷차림 신경 써주셔야겠습니다.



북쪽에서 찬 공기가 남하하면서 오늘 낮부터 기온이 내려갈 텐데요.



현재는 서울 14.9도로 다소 서늘하게 시작하고 있습니다.



오늘 한낮에는 20도에 그치며 어제 낮보다 8도가량이나 떨어지겠고요.



내일 아침은 서울의 아침 기온이 11도까지 내려가겠습니다.



이에 더해 오늘 대부분 지역에서 순간풍속 초속 15~20m 내외로 바람도 강하게 불겠습니다.



시설물 관리와 안전사고에 유의하셔야겠습니다.



자세한 현재 기온 춘천이 13.2도, 대전 16.9도로 시작하고요.



오늘 한낮에 춘천·대전 21도, 강릉·광주 22도에 머물겠습니다.



오늘 전국 구름 많다가 오후부터 차차 맑아지겠습니다.



동해안 지역은 강한 너울이 예상돼 해안가 접근은 자제해 주셔야겠습니다.



일요일 중북부를 시작으로 월요일 오전에는 중부와 호남, 제주에 비가 예상됩니다.



(박세림 기상캐스터)