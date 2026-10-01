1. 한 대미 투자 직접 발표…'알래스카 LNG·원전' 포함



트럼프 미국 대통령이 조금 전 한국의 대미투자 계획을 공식 발표했습니다. 이미 확정된 텍사스 가스복합 화력발전소 건설과 함께, 540억 달러 규모의 알래스카 LNG 개발 사업, 8개의 대규모 원자력 발전소 건설이 포함됐습니다.



2. 합참 "북, 요새화 중단하라"…유엔사도 "협정 위반"



비무장지대 지뢰 폭발 사고와 관련해 우리 군이 국경선 요새화 작업을 중단하라며, 북한에 사과와 책임있는 조치를 촉구했습니다. UN군사령부도 북한이 정전협정을 위반했다고 발표했습니다.



3. 연속 헤더골로 중국에 역전…'4연패' 앞으로 1승



아시안게임 남자 축구 대표팀이 중국을 꺾고 결승에 진출했습니다. 모레(3일) 결승전에서 일본을 이기면 이 대회 사상 처음으로 4회 연속 우승을 달성하게 됩니다.



4. "김승원 통해 청탁하고 브로커에 6억"…법정구속



법무부 장관 후보자에서 낙마한 민주당 김승원 의원의 '신약 로비 의혹' 핵심 인물인 강세찬 씨가 항소심에서 징역 4년을 선고받고 법정 구속됐습니다. 법원은 강 씨가 김 의원을 통해 식약처장에게 청탁한 사실이 명백하다고 판단했습니다.