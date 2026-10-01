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90일도 안 남았다…"20억·13억 찾아가세요"

이강 기자
작성 2026.10.01 07:19 수정 2026.10.01 07:33 조회수
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'20억·13억 찾아가세요'.

이번 핫토픽 제목부터 좀 끌립니다.

이 금액은 바로 로또 당첨금입니다.

지급 기한이 다가오고 있는데도 아직 당첨금을 찾아가지 않은 구매자들이 있다고 합니다.

동행복권에 따르면 로또 1등에 당첨되고도 당첨금을 찾아가지 않은 사람이 있습니다.

지급 기한이 90일 이내로 남은 당첨자.

1명도 아니고 2명이 있다고 하네요.

지난해 11월 1일 또 12월 20일 추첨이 이루어진 복권이고요.

각각 20억 162만 원과 13억 6806만 원입니다.

구입처는 둘 다 남양주시에 있는 복권 판매점입니다.

서로 다른 매장이라고 하고요.

이런 당첨금들 지급 개시일로부터 1년 이내의 지급을 청구해야 받을 수 있습니다.

기한 내에 받아가지 않는다면 배당 금액 복권기금에 귀속돼 각종 공익사업에 쓰이게 됩니다.

이렇게 당첨의 행운을 누리고도 당첨금을 찾아가지 않는 사례가 늘어나자 지난달부터는 당첨금 자동 지급 시스템이 도입되기도 했죠.

복권 판매점에서 구입한 종이복권을 간편결제 앱에 등록하면 당첨 여부를 알려줍니다.

혹시 작년 말에 남양주에서 로또 사신 분.

20억·13억 꼭 찾아가셨으면 좋겠습니다.
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