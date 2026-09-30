검찰, 9천500만 원 뇌물 혐의 백종헌 의원 전 보좌관 구속 기소

▲ 서울중앙지검

헬스케어 스타트업에 사업상 편의를 제공하고 9천500만 원 상당의 뇌물을 수수한 혐의를 받는 전직 국회의원 보좌관이 구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다.서울중앙지검 반부패수사1부(국원 부장검사)는 오늘(30일) 국민의힘 백종헌 의원실 전직 보좌관 A(46)씨를 뇌물수수 등 혐의로 구속기소 했다고 밝혔습니다.A씨에게 뇌물을 건넨 헬스케어 스타트업 대표 B(39)씨도 횡령·뇌물공여 등 혐의로 함께 구속기소 됐습니다.A씨는 보좌관의 권한을 남용해 정부 기관이 해당 업체의 프로그램을 사용하도록 하거나, 식품의약품안전처의 조사 진행 상황 등을 B씨에게 알려주는 방식으로 편의를 제공한 혐의를 받습니다.그 대가로 해당 업체 직원으로 허위 등재한 자신의 인척 명의로 매월 급여를 받는 등의 방식으로 9천500만 원 상당의 뇌물을 수수한 것으로 조사됐습니다.A씨는 지인을 자신이 근무하던 의원실의 비서관으로 허위 채용해 국회로부터 급여 약 3천300만 원을 받아 챙긴 혐의도 있습니다.검찰은 이 지인도 사기 등 혐의로 불구속기소 했습니다.B씨는 가족과 지인들을 허위 직원으로 등재하는 등의 방법으로 회사자금 약 9억 원을 횡령하고, 이 중 9천500만 원 상당을 A씨에게 뇌물로 건넨 혐의를 받습니다.공공기관이 발주하는 과제에 허위 계획서를 제출해 보조금 약 4억 4천만 원을 가로챈 혐의도 있습니다.검찰은 앞서 지난 6월 17일 A씨의 주거지와 업체 등을 압수수색하며 수사를 본격화했습니다.지난달 26일에는 A씨가 의원실 근무 당시 사용한 업무용 컴퓨터 등을 확인하기 위해 백 의원실을 추가로 압수수색했습니다.(사진=연합뉴스)