검찰, 9천500만 원 뇌물 혐의 백종헌 의원 전 보좌관 구속 기소

▲ 서울중앙지검
헬스케어 스타트업에 사업상 편의를 제공하고 9천500만 원 상당의 뇌물을 수수한 혐의를 받는 전직 국회의원 보좌관이 구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다.
서울중앙지검 반부패수사1부(국원 부장검사)는 오늘(30일) 국민의힘 백종헌 의원실 전직 보좌관 A(46)씨를 뇌물수수 등 혐의로 구속기소 했다고 밝혔습니다.
A씨에게 뇌물을 건넨 헬스케어 스타트업 대표 B(39)씨도 횡령·뇌물공여 등 혐의로 함께 구속기소 됐습니다.
A씨는 보좌관의 권한을 남용해 정부 기관이 해당 업체의 프로그램을 사용하도록 하거나, 식품의약품안전처의 조사 진행 상황 등을 B씨에게 알려주는 방식으로 편의를 제공한 혐의를 받습니다.
그 대가로 해당 업체 직원으로 허위 등재한 자신의 인척 명의로 매월 급여를 받는 등의 방식으로 9천500만 원 상당의 뇌물을 수수한 것으로 조사됐습니다.
A씨는 지인을 자신이 근무하던 의원실의 비서관으로 허위 채용해 국회로부터 급여 약 3천300만 원을 받아 챙긴 혐의도 있습니다.
검찰은 이 지인도 사기 등 혐의로 불구속기소 했습니다.
B씨는 가족과 지인들을 허위 직원으로 등재하는 등의 방법으로 회사자금 약 9억 원을 횡령하고, 이 중 9천500만 원 상당을 A씨에게 뇌물로 건넨 혐의를 받습니다.
공공기관이 발주하는 과제에 허위 계획서를 제출해 보조금 약 4억 4천만 원을 가로챈 혐의도 있습니다.
검찰은 앞서 지난 6월 17일 A씨의 주거지와 업체 등을 압수수색하며 수사를 본격화했습니다.
지난달 26일에는 A씨가 의원실 근무 당시 사용한 업무용 컴퓨터 등을 확인하기 위해 백 의원실을 추가로 압수수색했습니다.
(사진=연합뉴스)
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