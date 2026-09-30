"멍든 줄도 몰랐어요" 눈가 시퍼렇게 멍든 채 역전골 넣은 배준호

2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승에서 중국에 2-1 역전승을 거둔 뒤 배준호가 믹스트존에서 취재진을 만났습니다.



1-1로 맞선 후반 37분, 배준호는 엄지성의 크로스를 헤더로 연결해 승부를 뒤집는 역전골을 터뜨렸습니다.



선제 실점 이후 쉽지 않은 흐름을 견뎌낸 한국은 배준호의 결정적인 한 방으로 중국전 최근 2연패를 끊고 결승 진출에 성공했습니다.



결승행을 결정지은 역전골의 주인공 배준호의 경기 후 이야기를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재: 홍석준 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 양두원 / 제작: 스포츠취재부)