[날씨/XR] 중부 비, 낮에도 쌀쌀…큰 일교차 유의

10월의 첫 날인 내일(1일)부터는 날이 부쩍 쌀쌀해지겠습니다.



지금 중부지방에 비를 뿌리고 있는 기압골의 후면을 따라 북쪽에 찬 공기가 내려오기 때문인데요.



또 내일은 중국 쪽에 보이는 고기압이 우리나라로 세력을 확장해 오면서 고기압과 저기압 사이 기압 경도력이 강해져 바람도 강하게 불겠습니다.



지도에 보라색과 흰색으로 칠해진 중부지방 중심으로 내일 아침 기온이 10도 안팎까지 떨어지겠습니다.



서울이 아침에 12도 홍천 10도로 오늘보다 5도 안팎이 크게 내려가겠습니다.



10월로 접어들면서 낮에 남아 있던 늦더위도 물러나겠는데요.



오늘 서울의 낮 기온 28도 가까이 올라 다소 더웠지만, 내일은 최고 기온이 20도에 그치겠고 바람이 강해서 체감 온도는 18도에 머물겠습니다.



옷차림 잘해주셔야겠습니다.



현재 중부와 전북 지역에 내리고 있는 비는 밤사이 모두 그치겠고요, 내일은 전국 하늘 맑게 드러나겠습니다.



아침 기온은 서울이 12도, 광주가 16도로 남부지방은 오늘과 비슷하겠지만, 낮 기온은 서울이 20도, 광주와 전주가 23도에 그치며 오늘보다 5~8도가량이 떨어지겠습니다.



일요일 밤부터 인천과 경기 북부, 강원 북부를 시작으로 다음 주 월요일에는 중부지방 중심으로 오전까지 비 예보가 있습니다.



당분간 일교차도 커 건강관리 잘해 주셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)