"모두 비명" 혈흔 묻은 사진…납치 신호 뜬 여객기, 왜

<앵커>



오늘(30일) 두바이에서 출발해 예루살렘으로 가던 여객기가 항로를 갑자기 바꾸며 공중 납치됐다는 신호를 보냈습니다. 다행히 여객기는 사우디아라비아에 무사히 착륙했는데요. 부기장이 기장을 흉기로 공격해 추락 위험까지 있었던 것으로 전해졌습니다. 파리에서 권영인 특파원입니다.



<기자>



전 세계 항공기 위치를 실시간으로 추적하는 사이트입니다.



두바이에서 출발해 이스라엘 예루살렘으로 가던 플라이두바이 소속 여객기가 갑자기 항로를 반대로 돌립니다.



승객 180명이 탑승한 상태였는데, 이 여객기는 급강하한 뒤 비상 상황을 알리는 코드7700에 이어, 불법 방해나 납치를 당했다는뜻의 코드 7500를 보냈습니다.



이스라엘 정부는 긴급 대책회의를 소집하고 이스라엘 공군 전투기까지 투입됐습니다.



현지시간 오전 9시 30분경 항공기 추적 시스템에서도 몇 분간 사려져 납치 우려가 커졌는데, 다행히 이 여객기는 오전 10시쯤 인명피해 없이 사우디아라비아의 한 군용 기지에 무사히 비상착륙했습니다.



[야스민 아부카시스/탑승객 가족 : (딸이 비행기를 타고 있었는데) 비행기가 통제력을 잃기 시작하자 사람들이 모두 비명을 질렀고, 물건들이 이리저리 날아다녔다고 해요.]



조사 결과 비행기 안에서 조종사간 난투극이 벌어졌던 것으로 드러났습니다.



이스라엘 매체에 따르면 이스라엘 정부 관계자는 부기장이 기장을 흉기로 찌르고 비행기를 추락시키려 했다고 말했습니다.



승무원과 승객들이 조종실 문을 부수고 들어가 제압했다는 탑승객들의 증언도 나오고 있습니다.



SNS에는 옷에 혈흔이 묻은 탑승객 사진이 올라오는 등 여객기 안 혈투 정황이 공유되고 있습니다.



[야스민 아부카시스/탑승객 가족 : 사람들이 그 남자 손을 붙잡아서 바닥에 제압했어요. 주변이 피투성이였대요.]



흉기 난동의 이유는 아직 밝혀지지 않았는데, 현재 용의자를 상대로 범행 경위와 원인을 조사 중입니다.



(영상편집 : 전민규)