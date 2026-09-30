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"중국 팬 시끄럽고, 축구는…" 역전승 뒤 이영준의 거침없는 인터뷰

작성 2026.09.30 18:55 조회수
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2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승에서 중국에 2-1 역전승을 거둔 뒤 이영준이 믹스트존에서 취재진을 만났습니다.

선제 실점으로 끌려가던 한국에 동점골을 안긴 이영준은 경기 내내 이어진 중국 팬들의 거센 응원과 상대의 거친 플레이에 대해서도 솔직한 생각을 밝혔습니다.

"중국 팬들이 너무 시끄러웠다", "지저분한 축구였다"며 특유의 거침없는 화법을 보여준 이영준. 중요한 순간 골까지 터뜨리며 한국의 역전승과 결승 진출에 힘을 보탰습니다.

중국전 직후 '준란드' 이영준의 솔직한 인터뷰를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.

(취재: 홍석준 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 양두원 / 제작: 스포츠취재부)
영문 기사 보기 (View English Article)
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