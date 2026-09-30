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"전반 실점, 다 제 탓 같았다"…처음 찬 주장 완장, 2도움으로 답한 엄지성

작성 2026.09.30 18:55 조회수
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2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승에서 중국에 2-1 역전승을 거둔 뒤 주장 엄지성이 믹스트존에서 취재진을 만났습니다.

고등학교 이후 처음 주장 완장을 찼다는 엄지성은 선제골을 내준 순간 "다 제 탓인 것 같았다"며 주장으로 느낀 부담감을 털어놨습니다.

하지만 두 차례 정확한 크로스로 이영준과 배준호의 헤더골을 도우며 역전승에 힘을 보탰습니다. 경기 후 오른발이 부어 있는 상황에서도 엄지성은 개인 활약보다 동료들에게 공을 돌리며 사흘 뒤 결승전을 위한 '회복'을 강조했습니다.

중국전 2도움과 함께 결승행을 이끈 '캡틴' 엄지성의 경기 후 이야기를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.

(취재: 홍석준 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 양두원 / 제작: 스포츠취재부)
영문 기사 보기 (View English Article)
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