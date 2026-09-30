선제 실점 왜 나왔나…중국전 전술 직접 뜯어본 이민성 감독

2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승에서 중국에 2-1 역전승을 거두고 결승에 오른 이민성 감독이 경기 후 기자회견에 나섰습니다.



한국은 전반 선제골을 내주며 끌려갔지만 후반 들어 승부를 뒤집었고, 최근 이 연령대 중국전 2연패도 끊어냈습니다.



이 감독은 경기 흐름과 선수들의 대응, 결승 진출의 의미를 돌아보며 이제 한 경기 남은 아시안게임 4연패 도전에 대한 각오도 밝혔습니다.



중국전 역전승 직후 이민성 감독의 이야기를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재: 홍석준 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 양두원 / 제작: 스포츠취재부)