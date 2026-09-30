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[자막뉴스] "묻지도 따지지도 않고 10만 원 쏜다"…'파격' 지원금 211억 원 푼다는 '이곳'

정다은 기자
작성 2026.09.30 17:28 조회수
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강원 강릉시가 고물가·고금리로 어려움을 겪는 시민들의 부담을 덜고 지역경제에 활력을 더하고자 전 시민을 대상으로 민생안정지원금 지급을 본격적으로 추진합니다.

민생안정지원금은 소득이나 재산, 연령 등에 관계없이 전 시민에게 1인당 10만 원씩 지급합니다.

강릉시는 오는 11월 중순부터 지역화폐인 강릉페이로 지급을 시작할 계획입니다.

전체 사업비는 211억 원 규몹니다.

앞서 강릉시의회는 지난 22일 '강릉시 민생안정지원금 지급 조례안'을 가결했습니다.

지난 7월 한 차례 부결된 이후 재상정 끝에 의회 문턱을 넘은 겁니다.

이에 따라 강릉시는 관련 조례를 공포하는 등 민생안정지원금 지급을 위한 행정 절차를 진행하고 있습니다.

강릉시장은 "이번 지원금이 고물가와 고금리로 힘든 시기를 보내고 계신 시민들께 실질적인 도움이 되고, 침체한 골목상권에도 활력을 더하는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔습니다.

(취재 : 정다은, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
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