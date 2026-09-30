[비디오머그] "등교 안 해!!!" 학교 입구 '꽁꽁' 막은 프랑스 고교생들, 왜?

학교 입구에 자전거, 쓰레기통 등을 쌓아 올리고 불까지 지르며 등교를 거부하는 프랑스의 고등학생들.



과밀 학급에 교사 부족, 살인적인 시간표, 여기에 폭염으로 달아오른 교실까지, '더는 참지 않겠다'며 거리로 나선 겁니다.



학생들의 움직임은 SNS를 타고 전국의 다른 도시들로 빠르게 확산됐습니다.



그런데, 이번 시위는 세바스티앵 르코르뉘 총리의 예산안에 반대하는 교사와 소방관 등 공무원들의 전국적인 파업과도 맞물렸는데요.



학생들의 불만과 노동계의 반발까지 이어지면서 곳곳에서 갈등이 표출되고 있는 상황.



프랑스 사회와 정치에는 어떤 영향을 미치게 될까요?



(구성 : 이미선, 편집 : 윤예란, 디자인 : 조승현, 내레이션 : 여현교, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)