남자 컴파운드 양궁, 첫 단체전 입상 실패…타이완에 져 4위

▲ 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 남자 단체 동메달 결정전 한국 대 대만 경기. 한국 최용희가 활시위를 당기고 있다.

한국 남자 컴파운드 양궁이 아시안게임 단체전에서 처음으로 메달을 따내지 못했습니다.최용희, 김종호(이상 현대제철), 최은규(울산남구청)가 호흡을 맞춘 한국은 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 남자 단체전 동메달 결정전에서 타이완에 233-234로 졌습니다.이로써 한국은 4위로 남자 단체전 일정을 마쳤습니다.한국은 컴파운드가 도입된 2014년 인천 대회에서 은메달을, 2018년 자카르타·팔렘방 대회에서 금메달을 따냈습니다.2023년에 열린 2022 항저우 대회에서는 은메달을 획득했습니다.한국은 동메달 결정전 1엔드에서 58-59로 뒤졌고, 2엔드에서도 57점에 그치며 115-118로 밀렸습니다.3엔드에서는 59점을 쏴 57점을 기록한 대만을 추격하며 174-175, 1점 차까지 따라붙었습니다.마지막 4엔드에서 여섯 발 중 다섯 발을 10점에 꽂아 59점을 보탰지만, 타이완도 59점을 기록해 끝내 승부를 뒤집지 못했습니다.최용희와 김종호는 10월 1일 남자 개인전 8강에서 다시 메달에 도전합니다.(사진=연합뉴스)