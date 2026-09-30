뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

남자 컴파운드 양궁, 첫 단체전 입상 실패…타이완에 져 4위

유덕기 기자
작성 2026.09.30 16:17 조회수
남자 컴파운드 양궁, 첫 단체전 입상 실패…타이완에 져 4위
▲ 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 남자 단체 동메달 결정전 한국 대 대만 경기. 한국 최용희가 활시위를 당기고 있다.

한국 남자 컴파운드 양궁이 아시안게임 단체전에서 처음으로 메달을 따내지 못했습니다.

최용희, 김종호(이상 현대제철), 최은규(울산남구청)가 호흡을 맞춘 한국은 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 남자 단체전 동메달 결정전에서 타이완에 233-234로 졌습니다.

이로써 한국은 4위로 남자 단체전 일정을 마쳤습니다.

한국은 컴파운드가 도입된 2014년 인천 대회에서 은메달을, 2018년 자카르타·팔렘방 대회에서 금메달을 따냈습니다.

2023년에 열린 2022 항저우 대회에서는 은메달을 획득했습니다.

한국은 동메달 결정전 1엔드에서 58-59로 뒤졌고, 2엔드에서도 57점에 그치며 115-118로 밀렸습니다.

3엔드에서는 59점을 쏴 57점을 기록한 대만을 추격하며 174-175, 1점 차까지 따라붙었습니다.

마지막 4엔드에서 여섯 발 중 다섯 발을 10점에 꽂아 59점을 보탰지만, 타이완도 59점을 기록해 끝내 승부를 뒤집지 못했습니다.

최용희와 김종호는 10월 1일 남자 개인전 8강에서 다시 메달에 도전합니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
유덕기 기자 사진
유덕기 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지