현대모비스, 램프사업 매각 마무리 수순…프랑스 OP와 본계약 체결

▲ 현대모비스

현대모비스가 '선택과 집중'을 위해 연초부터 추진해 온 램프 사업 매각 작업이 마무리 수순을 밟고 있습니다.현대모비스는 오늘(30일) 임시이사회를 열고 램프 사업 부문을 물적분할하는 안건을 승인했다고 공시했습니다.현대모비스는 이날 프랑스 자동차 부품기업인 OP모빌리티와 램프 사업 부문 주식매매계약(SPA)도 체결했습니다.예정된 분할기일은 내년 4월 1일이며, 분할 완료 후 OP모빌리티에 매각할 계획입니다.매각 대상인 램프 사업의 지난해 매출은 약 1조 원입니다.현대모비스는 앞서 지난 1월 OP모빌리티와 램프 사업 부문 양수도를 위한 MOU를 맺고, 거래 구조와 규모 등을 협상해왔습니다.OP모빌리티는 전 세계 28개국에 150곳의 생산거점을 보유한 자동차 부품 기업으로, 2024년 기준 연 매출은 116억 5천만 유로(20조 원)에 달합니다.램프 사업 매각은 '선택과 집중'으로 미래 모빌리티 시장에 효과적으로 대응해 지속가능한 성장 기반을 확보하기 위한 취지입니다.특히 이번 결정이 매각 대상인 램프 사업 부문의 사업 전문성과 대외 경쟁력을 강화하는 동시에 현대모비스의 신성장동력과 핵심 사업 경쟁력을 제고할 것으로 기대하고 있습니다.현대모비스는 지난해 CEO 인베스터데이 등에서 "미래 핵심 사업·제품에 역량을 집중하고, 고부가가치 분야를 중심으로 매출 구조를 전환한다"며 사업 효율화 기조를 밝힌 바 있습니다.다만 현대모비스 소속 사무연구직노조와 협력사는 그간 고용 안정과 손실 보전 등을 요구하며 램프 사업 매각 결정에 반발해왔습니다.현대모비스 측은 이에 대해 "분할 대상 사업 부문 중 승계 대상에 해당하는 구성원은 고용 및 일체의 권리·의무 관계를 승계한다"고 설명했습니다.현대모비스는 이번 본계약 체결에 이어 주주총회와 기업결합 신고 등 매각을 위해 필요한 남은 절차를 진행하는 등 향후 램프 사업의 안정적인 분할과 새로운 운영 체계 구축을 위해 후속 절차를 본격적으로 진행해 나갈 계획입니다.(사진=연합뉴스)