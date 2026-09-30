양궁 남자 컴파운드, 인도에 져 동메달 결정전행

▲ 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 혼성 단체 결승전 한국 대 인도 경기. 슛오프 끝에 은메달을 차지한 최용희가 아쉬워하고 있다.

한국 남자 컴파운드 양궁이 직전 대회 우승팀 인도에 져 8년 만의 아시안게임 정상 탈환 도전을 멈췄습니다.최용희, 김종호(이상 현대제철), 최은규(울산남구청)가 호흡을 맞춘 한국은 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 남자 단체전 준결승에서 인도에 229-236으로 패했습니다.한국은 이날 동메달 결정전에서 타이완과 맞붙습니다.한국은 1엔드에서 58점을 쐈으나 인도가 여섯 발을 모두 10점에 꽂아 58-60으로 뒤졌습니다.2엔드에서도 57점에 그치면서 115-119로 점수 차가 벌어졌습니다.3엔드에서는 56점을 기록한 반면 인도가 59점을 쏘면서 171-178, 7점 차로 밀렸습니다.4엔드에선 58을 쐈지만 결국 뒤집지 못하며 229-236으로 졌습니다.한국은 이 종목이 도입된 2014년 인천 대회에서 은메달을, 2018년 자카르타·팔렘방 대회에서 금메달을 따냈습니다.2018년에는 최용희, 김종호, 홍성호가 결승에서 인도를 슛오프 끝에 꺾고 정상에 올랐습니다.그러나 2022 항저우 대회 결승에서 인도에 230-235로 져 은메달을 획득했습니다.(사진=연합뉴스)