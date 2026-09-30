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"세계 최고로 가, 도와줄 테니까" 경기 후 선수 찾아가 격려한 정의선 양궁협회장

작성 2026.09.30 17:41 조회수
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오늘(30일), 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 경기가 열린 오카자키 중앙종합공원 다목적광장을 정의선 대한양궁협회장이 찾았습니다.

정의선 회장은 관중석에서 선수들의 경기를 지켜본 뒤 혼성 단체전 시상식에도 직접 나섰고, 경기를 마친 선수들과 가족들에게도 인사를 건넸습니다.

'중학생 국가대표' 강연서의 가족에게는 "어떻게 이렇게 잘 키우셨어요?"라고 말하며 격려하기도 했습니다.

시상식 직후 취재진과 만난 정의선 회장은 "협회가 앞으로 더 할 일이 많다는 것을 느꼈다"며 컴파운드 종목의 발전을 위한 지원 의지를 밝혔고, 남은 리커브 대표팀 선수들에게도 응원의 메시지를 전했습니다.

(취재 : 전영민, 구성·편집 : 주현, 영상취재 : 최대웅, 제작 : 스포츠취재부)
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