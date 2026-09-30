문도엽, 남자 골프 1R 공동 3위…김주형 7위·김성현 9위

▲ 30일 일본 아이치현 가스가이 컨트리클럽 동코스에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 골프 1라운드. 한국 문도엽이 18번홀에서 그린을 읽고 있다.

이미지 확대하기

▲ 30일 일본 아이치현 가스가이 컨트리클럽 동코스에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 골프 1라운드. 한국 김주형이 18번홀을 마친 뒤 그린을 떠나고 있다.

이미지 확대하기

▲ 30일 일본 아이치현 가스가이 컨트리클럽 동코스에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 골프 1라운드. 한국 김성현이 18번홀을 마친 뒤 그린을 떠나고 있다.

문도엽이 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 골프 1라운드에서 선두에 한 타 차 뒤진 공동 3위로 출발했습니다.김주형과 김성현도 각각 공동 7위와 공동 9위를 기록하며 금메달 경쟁에 뛰어들었습니다.문도엽은 30일 일본 아이치현 가스가이 컨트리클럽 동코스(파70)에서 열린 대회 남자 골프 1라운드에서 보기 없이 버디만 4개를 낚으며 4언더파 66타를 쳤습니다.그는 대만 왕웨이쉬안, 일본 히가 가즈키(이상 5언더파 65타)에 이어 공동 3위에 이름을 올렸습니다.중국 정원허와 일본 나카지마 게이타 역시 4언더파 66타를 기록해 문도엽과 공동 3위 그룹을 이뤘습니다.문도엽은 6번 홀(파4)에서 첫 버디를 잡았으나 이후 타수를 줄이지 못해 전반을 1언더파로 마쳤습니다.그는 후반에만 3타를 줄이며 상위권으로 뛰어올랐습니다.13번 홀(파5)과 15번 홀(파3), 16번 홀(파4)에서 버디를 몰아쳤습니다.최근 미국에서 열린 프레지던츠컵 종료 직후 일본으로 이동한 김주형은 시차 적응 문제를 딛고 버디 5개와 보기 2개를 묶어 3언더파 67타로 선전하면서 7위로 대회를 시작했습니다.김성현은 이글 1개와 버디 3개, 보기 3개로 2언더파 68타를 쳐 공동 9위에 올랐습니다.이번 대회 남자 골프는 총 65명의 선수가 출전했으며 4라운드 성적을 합산해 개인전 및 단체전 메달 주인공이 결정됩니다.한국은 세 명의 출전 선수 중 성적이 좋은 문도엽과 김주형의 기록을 합쳐 합계 7언더파 133타로 일본(9언더파 131타)에 이어 중국과 함께 팀 공동 2위를 기록했습니다.2라운드는 10월 1일 오전 10시 40분 같은 장소에서 시작합니다.(사진=연합뉴스)