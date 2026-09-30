장세윤, 후지시로 꺾고 여자 유도 52㎏급 결승행…은메달 확보

▲ 30일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 52㎏급 8강 한국 장세윤과 중국 쉬아오위의 경기. 장세윤이 경기를 펼치고 있다.

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한국 여자 유도의 차세대 스타 장세윤(KH필룩스)이 안방 팬들의 일방적인 응원을 등에 업은 일본 선수를 꺾고 결승에 진출했습니다.장세윤은 오늘(30일) 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 52㎏급 준결승전에서 일본의 후지시로 고코로를 상대로 연장 골든스코어 혈투 끝에 반칙승을 거뒀습니다.은메달을 확보한 장세윤은 생애 첫 아시안게임 금메달을 향한 마지막 일전만 남겨두게 됐습니다.홈 매트의 이점을 안은 후지시로와 대결은 팽팽한 신경전으로 흘렀습니다.정규 시간(4분) 동안 두 선수는 치열한 싸움을 이어갔고, 나란히 지도 2개씩을 주고받은 채 점수를 내지 못해 경기는 골든스코어로 향했습니다.마지막에 웃은 쪽은 장세윤이었습니다.장세윤은 연장 시작 후 지친 기색 없이 끈질기게 공세를 퍼부으며 상대를 압박했습니다.결국 골든스코어 2분 54초가 흐른 시점에 초조해진 후지시로가 위장 공격을 시도했고, 주심이 후지시로에게 세 번째 지도를 선언하면서 장세윤의 짜릿한 승리가 확정됐습니다.앞서 16강전에서 사비라 코좀베르디에바(키르기스스탄)를 16초 만에 한판으로 돌려세우고, 8강에서도 쉬아오위(중국)를 종료 46초 전 시원한 한판승으로 제압했던 장세윤은 준결승 한일전마저 영리한 운영으로 넘어서며 최대 고비를 넘겼습니다.장세윤의 결승전은 오후 5시부터 같은 장소에서 시작하는 동메달 결정전과 결승전 9번째 경기로 열립니다.(사진=연합뉴스)