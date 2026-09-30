양궁 시상 나선 정의선 회장 "협회가 할 일이 많다는 것 느껴"

▲ 양궁 컴파운드 메달 시상자로 나선 정의선 회장

대한양궁협회장을 맡고 있는 정의선 현대차그룹 회장이 한국 양궁 컴파운드 종목 도약을 위해 협회가 더 할 일이 많다고 강조했습니다.정 회장은 오늘(30일) 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 혼성 단체전 시상에 나섰습니다.시상 이후 취재진과 만난 정 회장은 "박정윤 주장, 최용희 주장 그리고 선수들 모두 너무 다 잘 싸워줬다. 컴파운드 종목은 인도가 워낙 전 세계적으로 강팀"이라며 "우리도 열심히 쫓아가고 있는데 더 많이 좀 훌륭한 방법으로 훈련을 잘해야겠다는 생각이 들었다. 협회가 앞으로 더 할 일이 많다는 것을 느꼈다"고 밝혔습니다.이어 "금메달이든 은메달이든 동메달이든 아시안게임에 출전한 것 자체로 너무나 영광된 일이고, 본인들의 미래에 도움이 되는 일이기 때문에 앞으로도 계속 응원하겠다"고 덧붙였습니다.정 회장이 경기를 지켜본 이날 한국은 혼성 단체전과 여자 단체전에서 각각 은메달과 동메달을 따냈습니다.박정윤(창원시청)과 최용희(현대제철)가 짝을 이룬 혼성팀은 인도와 157-157로 비긴 뒤 슛오프에서 19-20으로 졌고, 강연서(성사중), 박정윤, 박예린(한국체대)이 나선 여자팀은 동메달 결정전에서 대만을 229-228로 꺾었습니다.전날 정 회장은 컴파운드 선수단과 장어덮밥으로 점심을 함께하며 사기 진작에 나섰습니다.현대차그룹과 양궁협회는 전용 숙소와 휴게 공간, 맞춤형 식단 등을 통해 선수단을 지원했습니다.정 회장은 오는 2일 남녀 단체전과 혼성 단체전, 3일 남녀 개인전에서 메달에 도전하는 리커브 선수들에게도 응원을 보냈습니다.그는 "오늘 점심때도 봤는데 다 컨디션이 좋은 것 같다"며 "그냥 본인이 본인하고 싸워서 잘 이기면 될 것 같다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)