이 대통령, 지뢰 사고 장병 비공개 위문 방문…"충분히 예우"

▲ 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 최근 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고로 다친 장병들과 가족들을 만나 위로를 건넸습니다.이 대통령은 오늘(30일) 오전, 국군수도병원을 방문해 부상 장병들을 위로하며 회복에 전념할 것을 당부하고, 가족들을 만나 고충 사항을 들었습니다.김성완 청와대 대변인은 부상 장병들이 "작전팀이 한 몸이 되어 살아남을 수 있었다"며 전우들에게 고마움을 표했다고 서면 브리핑을 통해 밝혔습니다.또, "어디든 어느 자리든 국가를 위해 헌신하고 싶다"며, 회복 후 군 복무를 계속하고 싶다는 뜻을 밝혔다고 전했습니다.이 대통령은 부상 장병들과 가족들이 걱정하지 않도록 장병들의 치료와 재활은 물론, 군생활을 계속할 수 있도록 충분히 예우하겠다고 약속했습니다.또, "부상자들이 충분히 예우받지 못하는 경우 군의 사기와 직결되니, 반드시 챙겨달라"면서, 구체적 지원 방안들을 검토해 그 결과를 가족들에게 알려줄 것을 지시했습니다.김성완 대변인은 서면브리핑에서 "가족들은 부상 장병들을 이용해 선동하고 음모론을 펼치는 사람이 너무 많아 힘들다고 호소하며, 이 대통령에게 이를 바로잡아달라고 부탁하기도 했다"고 밝혔습니다.이 대통령의 위문 방문은 부상 장병의 어린 자녀들을 고려해 촬영 없이 조용히 이뤄졌습니다.위문방문에는 강훈식 대통령비서실장, 위성락 국가안보실장, 강건작 안보1차장 등이 함께했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)