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'또 중국에 지는 줄' 선제 실점에 아찔 위기…결국 뒤집고 결승행

작성 2026.09.30 17:15 수정 2026.09.30 17:53 조회수
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2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승에서 이민성호가 중국에 2-1 역전승을 거두고 결승에 진출했습니다.

한국은 전반 먼저 실점하며 끌려갔지만, 엄지성의 코너킥을 이영준이 헤더로 마무리하며 승부를 원점으로 돌렸습니다. 후반에는 또 한 번 엄지성의 크로스를 배준호가 머리로 받아 넣으며 경기를 뒤집었습니다.

최근 이 연령대 중국전 2연패를 끊어낸 한국은 아시안게임 남자 축구 4회 연속 우승까지 이제 단 한 경기만을 남겨뒀습니다.

몇 차례 아찔한 실점 위기를 넘긴 끝에 중국을 상대로 거둔 짜릿한 역전승, 주요 장면을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.

(구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)
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