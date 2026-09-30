양궁 박정윤·최용희, 컴파운드 혼성전 결승행…첫 AG 우승 도전

▲ 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 혼성 단체 준결승전 한국 대 중국 경기. 한국 박정윤이 활시위를 당기고 있다.

두 대회 연속 은메달에 그쳤던 한국 컴파운드 양궁이 아시안게임 혼성 단체전 첫 금메달에 한 걸음 더 다가섰습니다.박정윤(창원시청)과 최용희(현대제철)가 조를 이룬 한국은 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 혼성 단체전 준결승에서 중국을 159-156으로 꺾었습니다.최용희는 준결승에서 여덟 발 모두 10점을 명중하며 결승행을 이끌었습니다.한국은 1엔드에선 39-40으로 뒤졌으나, 2엔드에서 네 발을 모두 10점에 꽂아 누적 점수 79-79로 균형을 맞췄습니다.3엔드에선 40점 만점을 쏜 한국은 119-118로 역전에 성공했습니다.마지막 4엔드에서도 네 발을 모두 10점에 꽂아 중국을 159-156으로 꺾고 결승에 진출했습니다.이로써 한국은 최소 은메달을 확보하며 3회 연속 이 종목 결승에 진출했습니다.컴파운드 혼성전은 2018년 자카르타·팔렘방 대회에서 처음 아시안게임 정식 종목으로 치러졌습니다.당시 한국은 결승에서 대만에 150-151로 패해 은메달을 획득했습니다.2022 항저우 대회에선 인도에 158-159로 져 다시 준우승했습니다.두 대회 연속 결승에서 1점 차로 금메달을 놓친 한국은 박정윤과 최용희를 앞세워 인도를 상대로 첫 우승에 도전합니다.(사진=연합뉴스)