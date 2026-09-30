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박홍근 "내년 영유아 예산 10조 원…3∼5세 무상교육 완성"

이태권 기자
작성 2026.09.30 12:29 조회수
박홍근 "내년 영유아 예산 10조 원…3∼5세 무상교육 완성"
▲ 박홍근 기획예산처 장관

박홍근 기획예산처 장관은 오늘(30일) 내년도 예산안에서 영유아 예산을 7.2% 대폭 증액된 10조 원 투자하는 등 영유아 투자를 지속 강화하겠다고 밝혔습니다.

박 장관은 이날 오전 서울 중구 만리어린이집에서 간담회를 하고 영유아 보육 정책에 관한 의견을 공유하며 이같이 말했습니다.

그는 "국가가 탄탄한 보육시스템을 갖춰야 결혼·출산·양육 등 청년세대의 생애주기 부담 경감뿐 아니라 저출산 대응, 여성 노동시장 참여 확대 등 지속성장과 밀접한 구조적 이슈에 체계적으로 대응할 수 있다"고 지적했습니다.

그러면서 이재명 정부의 국정과제인 3∼5세 유아 무상교육·보육 완성, 교사대 아동비율 개선 사업 확대 및 인센티브 강화 등 세부 사업을 설명했습니다.

정부는 현재 4∼5세인 무상교육·보육 대상을 3∼5세로 확대하고, 공립유치원 방과후 과정비와 사립유치원 유아교육비, 어린이집 필요경비 등을 국고로 지원할 예정입니다.

학부모와 한국어린이집총연합회 관계자 등 참석자들은 양질의 급식 제공, 안전한 보육 환경 조성, 교사 부담 경감 등 보육서비스 질 제고와 관련한 국가의 책임 강화를 제안했습니다.

박 장관은 이에 "이번 교부금 개편의 취지인 교육 분야 내 균형 투자 달성을 위해 영유아 보육예산을 지속 강화하겠다"며 "어린이집과 유치원이 같이 상향 평준화되는 유보통합도 여러 주체와 밀접하게 상의해 꼼꼼하게 준비하겠다"고 약속했습니다.
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