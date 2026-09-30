체험수업서 잡은 활로 AG 동메달…한국 양궁 신성 14세 강연서

▲ 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 단체 동메달 결정전 한국 대 대만. 한국 강연서가 활시위를 놓고 있다.

14세 여중생이 친구가 소개해준 활쏘기로 아시안게임 동메달리스트가 됐습니다.성사중학교 3학년 생인 강연서는 30일 일본 아이치현 오카자키 주오공원에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 단체전 3위 결정전에서 박정윤(창원시청), 박예린(한국체대)과 함께 타이완을 229-228로 꺾고 동메달을 따냈습니다.강연서가 지난 4월 '역대 최연소 양궁 국가대표'로 뽑힌 뒤 취재진 앞에서 한 말은 "양궁 소개해준 친구한테 가장 고마워요"였습니다.강연서는 초등학생 때 체험수업에서 처음 활을 잡은 뒤 부천 G-스포츠클럽에서 실력을 다져 엘리트 선수로 성장했습니다.함께 체험수업을 듣던 친구의 영향으로 클럽에 입단했다고 합니다.취미로 시작했지만, 성장세는 가팔랐습니다.빠른 템포와 군더더기 없는 슈팅을 무기로, 지난해 중고연맹회장기 여자 개인·단체전과 화랑기대회 여자 단체·혼성전 금메달을 쓸어 담았습니다.올해 4월 국가대표 최종 1·2차 평가전에서는 3위에 올라 아시안게임 출전권까지 따냈습니다.2011년생인 강연서는 양궁 역대 최연소 국가대표로, 2020 도쿄 올림픽 2관왕 김제덕(예천군청)의 기록을 3년이나 앞당겼습니다.이번 대회 여자 선수단 최고령인 1981년생 사격 이보나와는 서른 살 차이입니다.어린 나이에도 제 몫은 든든히 해냈습니다.동메달 결정전에서 박예린이 77점을 책임졌고, 강연서는 박정윤과 나란히 76점을 쐈습니다.강연서의 금메달 도전은 아직 끝나지 않았습니다.여자 개인전 8강에 진출해 10월 1일 결전에 나섭니다.강연서의 이번 대회 기세는 단체전보다 개인전에서 더 좋습니다.32강과 16강전에서 잇달아 150점 만점을 쐈습니다.(사진=연합뉴스)