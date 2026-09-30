미 국방부 "전작권 전환은 한국군 전투 역량 획기적 개선 계기"

▲ 미 국방부 청사(펜타곤)

미국 국방부(전쟁부)는 한국의 전시작전통제권(전작권) 전환 추진을 한국군의 전투 역량을 개선하는 기회로 활용하고 있다고 밝혔습니다.29일(현지시간) 미 국방부 홈페이지에 공개된 '2026 국방전략 이행 상황 업데이트' 보고서에 따르면 미 국방부는 한국과 관련해 "우리는 동맹 현대화를 지속하고, 모든 역내 위협에 대응해 한국 내 미국의 재래식 전력 태세를 강화하고 있다"고 밝혔습니다.이어 "한국이 한국군에 대한 전작권 전환 노력을 가속하는 가운데, 국방부는 이를 한국군의 전투 역량을 한 세대 도약시키는 수준으로 개선(generational improvement)하도록 장려하는 계기로 활용하고 있다"고 보고했습니다.미 국방부는 인도·태평양 동맹국들의 방위비 분담과 관련해 "특히 주목할 점은 한국이 핵심 군사 역량에 국내총생산(GDP)의 3.5%를 할당하는 새 글로벌 국방비 지출 기준을 채택한 최초의 비북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국이 됐으며, 북한에 대한 재래식 방어에 있어 주된 책임을 지기로 합의했다"고 소개했습니다.이번 보고서는 미 국방부가 올해 국방전략 추진 현황을 정리해 상원 군사위원회에 제출한 것입니다.미 국방부는 지난 1월 발표한 국방전략에서 한국이 높은 수준의 국방 지출과 탄탄한 방위 산업, 의무 징병제의 지원을 받는 강력한 군대를 보유하고 있다면서 "매우 중요하면서도 더 제한적인 미국의 지원을 받으며 대북 억제에서 주된 책임을 질 능력이 있다"고 언급한 바 있습니다.(사진=게티이미지)