뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이스라엘 공습에 하마스 무장조직 사령관급 사망

김민표 기자
작성 2026.09.30 10:51 조회수
이스라엘 공습에 하마스 무장조직 사령관급 사망
▲ 이스라엘군의 폭격으로 파괴된 가자지구 건물 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

이스라엘군의 공격으로 가자지구 북부 하마스 산하 무장조직의 사령관급 1명이 29일(현지시간) 사망했다고 로이터 통신 등이 보도했습니다.

보도에 따르면 이스라엘군은 이날 새벽 가자지구 북부 가자시티 서쪽 나스르 지역 아파트를 표적 공습했으며 이 사망자가 하마스의 공격 계획 수립과 인력 모집에 관여했을 뿐 아니라 이스라엘 민간인 공격을 지시했다고 발표했습니다.

하마스 산하 민방위 당국도 사망자가 이즈 알딘 알베이크라고 확인하면서 하마스 산하 무장조직 알카삼여단 총군사위원회 위원이자 북부 여단 사령관이라고 설명했습니다.

알카삼여단은 그가 2023년 10월 가자지구 전쟁을 촉발한 기습 작전의 지휘관 중 한 명이었다고 밝혔습니다.

하마스 민방위 당국은 또 이스라엘군이 이날 오후 가자지구 북부 자발리아의 피란민촌 지역을 드론으로 공습해 3명이 사망하고 여러 명이 부상했고 중부 데이르알발라에선 이스라엘군의 총격으로 1명이 숨졌다고 덧붙였습니다.

이스라엘군은 피란민촌에 은신한 무장대원이 표적이었다고 주장했습니다.

지난해 10월 미국의 중재로 가자지구 휴전이 합의됐지만 하마스 무장해제와 이스라엘군 철수 문제를 놓고 불신과 갈등이 불거지면서 휴전 합의가 사실상 무산됐습니다.

이후 이스라엘의 공습이 계속되면서 휴전 합의 이후 가자지구에서 최소 1천400명이 사망했습니다.

2023년 10월 시작된 전쟁으로 가자지구 총사망자는 약 7만 4천 명으로 추산됩니다.
 
(사진=게티이미지)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지