뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[현장영상] "저 녀석들 문 여는 법을 알아"…자동차 '싹' 털어간 흑곰

작성 2026.09.30 16:32 조회수
PIP 닫기
지난 25일 금요일, 미국 테네시주 개틀린버그에서의 일입니다.

간식을 찾기 위해 주차된 차를 습격하는 곰 가족이 목격되었는데요.

어미 곰이 능숙하게 차 문 하나를 열더니 다른 곰 가족들을 차 안으로 끌어들입니다.

이 지역의 곰들은 관광객들로부터 간식을 얻기 위해 자주 목격된다고 하는데요.

전문가들은 곰들이 인간과의 경계를 허무는 행동 자체가 매우 위험한 신호라고 입을 모으고 있습니다.

(구성 : 양현이, 영상편집 : 홍진영, 디자인 : 양혜민, 출처 : Kathie Gentry Storyful·X(@RT_Visual_on_X)·The Washington Post, 제작 : 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지