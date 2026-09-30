[현장영상] "저 녀석들 문 여는 법을 알아"…자동차 '싹' 털어간 흑곰

지난 25일 금요일, 미국 테네시주 개틀린버그에서의 일입니다.



간식을 찾기 위해 주차된 차를 습격하는 곰 가족이 목격되었는데요.



어미 곰이 능숙하게 차 문 하나를 열더니 다른 곰 가족들을 차 안으로 끌어들입니다.



이 지역의 곰들은 관광객들로부터 간식을 얻기 위해 자주 목격된다고 하는데요.



전문가들은 곰들이 인간과의 경계를 허무는 행동 자체가 매우 위험한 신호라고 입을 모으고 있습니다.



(구성 : 양현이, 영상편집 : 홍진영, 디자인 : 양혜민, 출처 : Kathie Gentry Storyful·X(@RT_Visual_on_X)·The Washington Post, 제작 : 디지털뉴스부)