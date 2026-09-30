'쌍둥이 판다' 12월 한국 떠난다…중국서 '새로운 출발'

▲ 쌍둥이 판다 루이바오와 후이바오

푸바오의 동생인 에버랜드 쌍둥이 자이언트 판다 루이바오와 후이바오가 오는 12월 셋째 주 중국으로 이송됩니다.에버랜드는 판다 세컨하우스에 살고 있는 쌍둥이 판다의 중국 이송 일정이 이같이 확정됐다고 오늘(30일) 밝혔습니다.세계 곳곳에서 태어난 모든 자이언트 판다는 국제 협약에 따라 번식 가능 시기인 만 4세가 되기 전에 중국으로 돌아가야 합니다.2020년 7월 20일 에버랜드에서 태어난 판다 푸바오도 만 4세를 약 3개월 앞두고 2024년 4월 3일 중국 쓰촨성 워룽 선수핑 판다 기지로 이동한 뒤, 현재까지 생활하고 있습니다.에버랜드는 2023년 7월에 태어난 쌍둥이 판다가 최적의 시기에 중국으로 이동할 수 있도록 그동안 중국 야생동물보호협회, 판다보전연구센터 등과 긴밀하게 협의해 왔습니다.정확한 이동 일자와 장소는 쌍둥이 판다의 건강 상태와 기온, 현지 상황 등 제반 사항을 종합적으로 고려해 결정될 예정입니다.루이바오와 후이바오는 언니 푸바오 때와 마찬가지로 이동 전 약 한 달간 건강 및 검역 관리를 받게 되며, 검역에 따른 공개 일정 등은 확정되는 대로 추가 안내할 예정입니다.에버랜드는 루이바오와 후이바오의 안전한 이동을 위한 준비에 만전을 기할 방침이며, 고객들과 함께 쌍둥이 판다를 기억하고 응원할 수 있는 페어웰(작별) 프로그램들을 진행할 계획입니다.에버랜드 관계자는 "루이바오와 후이바오가 새로운 환경에서도 건강하고 행복하게 지낼 수 있도록 이동하는 날까지 세심하게 보살필 것"이라며 "쌍둥이 판다의 새로운 출발을 위해 많은 관심과 따뜻한 응원을 부탁드린다"고 전했습니다.(사진=삼성물산 제공, 연합뉴스)