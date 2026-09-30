뇌물 받고 수의계약 몰아준 지자체 공무원…대법서 징역 2년 확정

▲ 대법원 전경

뇌물을 받고 간판 정비 사업 수의계약을 특정 업체에 몰아준 전북 익산시 공무원에게 징역 2년의 실형이 확정됐습니다.대법원 1부(주심 천대엽 대법관)는 최근 뇌물수수 등 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 2년과 벌금 3천만 원, 추징금 1,265만 원을 선고한 원심판결을 확정했습니다.익산시청 회계과에서 근무하던 A 씨는 2021년부터 지난해까지 특정 업체들로부터 간판 정비 사업 수의계약 청탁과 함께 현금과 상품권 등 금품 1,100만 원과 식사 및 골프 접대를 받은 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.뇌물 수수 정황을 포착한 경찰이 익산시청 사무실을 압수수색하자 부하 직원에게 '가족에게 연락해서 내 차를 옮겨달라'는 메모와 함께 차 열쇠를 건넨 증거인멸 교사 혐의도 함께 적용됐습니다.A 씨는 1심에서 징역 1년에 벌금 2천만 원을 선고받았는데, 2심에서 징역 2년에 벌금 3천만 원으로 형이 늘어났습니다.2심 재판부는 "지방자치단체의 계약 담당 공무원인 피고인은 약 4년에 걸쳐 여러 사업가에게 뇌물을 수수했다"며 "범행 기간과 경위 등을 고려하면 피고인의 죄책은 매우 무겁다"고 지적했습니다.그러면서 "지자체 업무처리의 공정성 등 사회적 신뢰 회복을 위해 피고인에 대한 엄중한 처벌이 불가피하다"고 밝혔습니다.A 씨는 경찰의 증거 수집과 조사 과정에 위법이 있었다고 주장했지만 받아들여지지 않았습니다.A 씨와 검찰이 모두 불복했지만, 대법원도 이런 판단에 잘못이 없다고 보고 상고를 기각했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)