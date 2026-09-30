[뉴스토리 10분요약] 항공기 참사에도 딸 얼굴이 괜찮았던 이유…남은 아빠의 눈물

제주항공 여객기 참사, 아리셀 공장 화재, 스텔라데이지호 침몰 사고 등 재난과 참사로 사랑하는 가족을 잃은 사람들은 끝나지 않은 고통 속에 힘겨운 시간을 보내고 있다. SBS 뉴스토리는 철저한 책임 규명과 재발방지를 요구하는 이들의 목소리를 들어보고, 피해자들이 다시 일상을 이어가기 위해 우리 사회가 끝까지 살펴야 할 과제를 짚어본다.



※ 전체 영상은 SBS 뉴스토리 580회 <명절이 더 아픈 사람들 - 참사와 재난, 그 이후> 편에서 확인하실 수 있습니다.

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https://www.youtube.com/watch?v=2VoM5731EW4&list=PLUHG6IBxDr3gOHLnt6wP0Uvzhav_80vD0&index=4



(구성 : 정형택, 편집 : 정용희·이정민, 디자인 : 육도현)