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부산국제영화제 다음 달 6일 개막…"열흘간 영화의 도시로"

김수윤 기자
작성 2026.09.30 09:41 조회수
부산국제영화제 다음 달 6일 개막…"열흘간 영화의 도시로"
▲ 제30회 부산국제영화제 폐막식

제31회 부산국제영화제(BIFF)가 다음 달 6일부터 15일까지 영화의전당 등 부산 곳곳에서 열립니다.

이번 영화제에는 59개국 247편의 공식 초청작이 상영됩니다.

개막작은 김종관 감독의 '낮과 밤은 서로에게'가 월드 프리미어로 첫선을 보입니다.

경쟁 부문에는 14편의 작품이 초청됐습니다.

특히 올해 부산국제영화제는 국제영화제작자연맹(FIAPF)의 'A-리스트(A-list) 영화제'로 공식 선정되며 세계적인 위상을 입증했습니다.

경쟁 부문 최고상인 '부산 어워드 대상' 수상작은 미국 아카데미 국제장편영화상 출품 자격이 부여됩니다.

기획·투자·제작·배급으로 이어지는 아시아 영상 산업 비즈니스의 장도 펼쳐집니다.

다음 달 10일부터 13일까지 벡스코 제2전시장에서 제21회 아시아콘텐츠 & 필름마켓(ACFM)이 열려 지식재산권(IP), 글로벌 투자·배급, 시네마틱 인공지능(AI), 뉴미디어 등 아시아 영상 산업의 최신 흐름을 다루는 7개 부문 64개 프로그램이 운영됩니다.

시민과 호흡하는 참여형 프로그램도 대폭 강화됐습니다.

6회째를 맞는 '동네방네 비프'는 부산을 넘어 양산, 서울 등 17개 지역으로 무대를 넓히고 중구 남포동 일원에서 열리는 '커뮤니티 비프'는 관객이 직접 프로그램을 기획하는 관객 주도형 방식으로 총 42회 차 69편의 영화를 상영합니다.

(사진=연합뉴스)
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