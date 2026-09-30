이동진 리뷰까지 사라졌다…후폭풍 커지자 업계 '초긴장'

영화 '암살자(들)'이 역사 왜곡 논란에 휩싸이면서 주연 배우 유해진에게까지 불똥이 튀고 있습니다.



유해진이 모델로 등장한 버거킹 광고에 영화 출연을 비판하는 댓글이 이어져 해당 영상 댓글 작성 기능이 정지되기까지 했습니다.



오늘(30일) 버거킹 공식 유튜브 채널에 올라온 유해진의 광고 영상에는 "댓글이 사용 중지되었습니다"라는 안내가 표시돼 있습니다.



해당 영상은 지난 16일 출시된 버거킹의 가을 시즌 메뉴 '트러플 머쉬룸 와퍼' 광고로, 버거킹은 신메뉴 출시에 맞춰 유해진을 모델로 발탁하고 그의 이름과 'NEW'를 결합한 '뉴~해진' 콘셉트의 광고를 송출했습니다.



하지만 최근 유해진이 주연을 맡은 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 역사 왜곡 논란이 확산하면서 일부 이용자들이 "실망했다"는 취지의 댓글을 남기는 등 비판을 쏟아내자 광고가 결국 중단된 걸로 보입니다.



파장이 일파만파하자 영화평론가 이동진의 리뷰 영상도 비공개로 전환됐습니다.



유튜브 채널 'B tv 이동진의 파이아키아' 측은 "영화를 둘러싼 논쟁이 이어지고 있어 9월 25일에 업로드된 리뷰 영상을 비공개로 전환했다"고 밝혔습니다.



이 채널에서 영상이 비공개로 전환된 건 이례적입니다.



이동진은 '암살자(들)'에 별 5점 만점에 3점을 주며 "사건의 흐름과 틈새를 밀도 높게 파고든 시선"이라고 호평한 바 있습니다.



특히 리뷰 중 영화 내용에 대해 "단순히 음모론으로 치부할 수 없다"고 발언한 부분 등을 놓고 댓글창을 통해 비판이 나왔습니다.



'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 육영수 여사 피격 사건을 모티브로 사건을 둘러싼 의혹과 배후를 추적하는 미스터리 영화입니다.



허진호 감독이 연출했으며 유해진을 비롯해 박해일, 이민호 등이 주연으로 출연했습니다.



"상상력 더해 재구성했다"는 제작진의 해명에도 논란은 가라앉지 않고 있어 주연 배우는 물론이고 시사회에 참석해 호평을 남긴 배우들까지 악플이 이어지는 후폭풍이 이어지고 있습니다.



(취재 : 김민정 / 영상편집 : 이다인 / 디자인 : 양혜민 / 제작 : 디지털뉴스부)