SK, 18년간 핸드볼 발전에 1천700억 원 지원…아시안게임서 결실

▲ 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 결승전에서 일본을 꺾고 금메달을 따낸 대한민국 선수들이 메달을 들어 보이고 있다.

아이치·나고야 아시안게임에서 한국 핸드볼이 아시아 정상권으로 다시 도약할 수 있었던 배경엔 든든한 후원이 있었습니다.여자 핸드볼대표팀은 이번 대회에서 일본을 꺾고 8년 만에 금메달을 되찾았고, 남자 대표팀은 2회 연속 시상대에 서지 못했지만, 쿠웨이트와 이란 등 중동의 강호를 밀어내고 4위로 선방했습니다.SK는 핸드볼협회의 회장사로 최태원 그룹 회장이 2008년 말 대한핸드볼협회장에 취임한 뒤 전용 경기장 건립과 H리그 출범 등 핸드볼 인프라와 저변 확대를 위해 누적 1천700억 원 이상을 지원해 한국 핸드볼의 버팀목 역할을 해왔습니다.2025년 2월부터는 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장이 핸드볼협회장을 맡고 있습니다.SK그룹은 이번 대표팀의 선전 배경으로 2022 항저우 아시안게임 이후 경쟁국 분석 강화, 국가대표 전문 의료 및 멘털 케어 지원, 2023년 출범해 남자 6개·여자 8개 구단 체제의 경쟁력 있는 리그로 자리매김한 H리그의 발전을 꼽았습니다.이어 여자 핸드볼대표팀이 2028 로스앤젤레스 올림픽 출전권을 획득해 세계 구기종목 사상 최장인 12회 연속 올림픽 본선 진출의 새 역사를 쓰도록 전폭적으로 지원하겠다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)