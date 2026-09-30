'김승원 청탁 의혹' 제넨셀 창업자 배임 혐의 항소심 오늘 선고

▲ 김승원 법무부 장관 후보자와 관련한 식약처 청탁 의혹의 핵심 인물인 제넨셀 설립자 강 모 씨가 15일 서울 마포구 서울서부지방법원에서 열린 뇌물공여 혐의 공판기일에 출석하고 있다.

법무부 장관 후보자로 지명됐다가 낙마한 더불어민주당 김승원 의원의 '코로나19 임상시험 승인 로비' 의혹에 연루된 제넨셀 창업자 강 모 교수의 배임 혐의 항소심 선고가 오늘(30일) 나옵니다.서울고법 형사7부(구회근 부장판사)는 이날 오후 2시 강 교수의 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(배임) 혐의 사건에 대한 선고 공판을 엽니다.강 교수는 코로나19 신약 개발 과정에서 햄스터 실험 내용을 거짓으로 기재하고 부작용을 의도적으로 누락한 허위 자료를 제출해 특허청 특허와 식품의약품안전처의 임상 시험 승인을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.앞서 1심 재판부는 강 교수가 실험 자료를 허위로 제출하고 미공개 중요 정보를 사업가 양 모 씨에게 전달해 회사에 6억 원 상당의 손해를 끼친 혐의를 유죄로 인정해 징역 3년에 집행유예 5년을 선고했습니다.10억 원 상당 배임 혐의에 대해선 위법 수집 증거 등을 이유로 무죄를 선고했습니다.양 씨에 대한 투자금 6억 원은 임상 시험 승인 대가로 단정하기 어렵다며 범죄수익은닉규제법 위반 혐의도 무죄로 판단했습니다.강 교수는 양 씨와 함께 김 의원에게 식약처의 신속한 임상 시험 계획 승인을 요청하고 정치 후원금 500만 원을 제공하기로 한 혐의(뇌물공여약속 등)로도 기소돼 서울서부지법에서 재판이 진행되고 있습니다.김 의원도 앞서 검찰 수사 대상에 올랐는데, 서부지검은 김 의원이 알선 대가로 정치 후원금 500만 원을 받기로 한 혐의가 인정된다면서도 "청탁 자체가 위법하다고 단정하기 어렵다"며 2024년 12월 기소유예 처분을 내렸습니다.이후 김 의원이 법무부 장관 후보자로 지명되고 의혹이 재조명되면서 고발장이 잇따라 접수돼 현재 영등포경찰서에 사건이 배당된 상태입니다.(사진=연합뉴스)