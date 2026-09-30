'주택공급 선행지표' 서울 인허가 올들어 개선 추세

▲ 도심 속 아파트 단지

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올 8월까지 서울 아파트 준공(입주) 물량이 작년 같은 기간 대비 23% 감소한 것으로 나타났습니다.다만 공급 선행지표인 인허가와 착공 등은 개선세를 보이고 있습니다.오늘(30일) 국토교통부가 발표한 8월 주택통계에 따르면 비아파트를 포함한 1∼8월 누적 전국 주택 준공 물량은 15만 664 가구로 작년 같은 기간보다 27.2% 줄었습니다.같은 기간 수도권(8만 75 가구)은 21.6%, 서울(2만 5천630 가구)은 19.1% 각각 감소했습니다.아파트의 올해 누적 준공 물량은 전국이 작년 대비 29.3% 줄어든 13만 2천326 가구로 집계됐습니다.수도권 전체(7만 1천774 가구)로는 23.4%, 서울(2만 1천933 가구)은 23.3% 감소했습니다.8월 한 달간 전국 주택 준공은 1만 5천151 가구로 전월 대비 52.3%, 작년 동월 대비로는 10.7% 줄었습니다.서울(4천714 가구)은 전월보다는 18.1% 줄었으나 작년 동월 대비로는 178.1% 증가했습니다.1∼8월 전국 인허가(16만 3천935 가구)는 작년 동기 대비 4.6% 감소했습니다.다만 서울(3만 9천940 가구)은 작년 같은 기간보다 40.4% 늘었습니다.8월까지 누적 아파트 인허가도 전국(14만 1천852 가구)은 작년 동기 대비 5.6% 감소했으나 서울(3만 4천17 가구)은 37.4% 증가했습니다.8월 한 달간 인허가는 전국(2만 1천607 가구)이 전월 대비 16.0% 줄었고 작년보다는 25.6% 늘었습니다.서울(1만 1천306 가구)은 전월 대비 41.7%, 작년 동월 대비로는 604.4% 늘어 증가폭이 컸습니다.서울은 8월 아파트 인허가(1만 537 가구)도 전월 대비 48.3%, 작년 대비 938.1% 증가했습니다.국토부 관계자는 "그간 정부의 건축 규제 완화 및 금융·세제 패키지 지원 등에 힘입어 공급 선행지표인 인허가가 서울 등 규제지역 중심으로 뚜렷한 개선 추세를 보이고 있다"며 "특히 서울은 1∼8월 인허가 누계가 2016∼2025년 장기평균(3만 8천 가구)의 106%로, 현 추세가 지속되면 연말까지 연간 장기평균인 6만 3천 가구 이상을 달성할 전망"이라고 말했습니다.8월까지 누적 착공 물량은 전국 15만 6천396 가구로 작년 동기보다 10.8% 늘었습니다.아파트(13만 6천996 가구)는 같은 기간 14.1% 증가했습니다.서울 아파트 착공은 8월 한 달간 661 가구로 전월 대비 88.1% 줄었으나 1∼8월 누적으로는 34.3% 늘어난 1만 5천656 가구로 집계됐습니다.공동주택 분양은 올 8월까지 14만 6천314 가구로 작년 동기 대비 35.3% 증가했습니다.같은 기간 서울(1만 5천962 가구)은 78.5%, 수도권(8만 8천578 가구)은 39.9% 각각 늘었습니다.8월 한 달간 분양 물량은 전국이 1만 7천295 가구로 전월 대비 8.2% 줄었고 작년보다는 3.7% 증가했습니다.서울(1만 4천73 가구)은 8월 분양이 전월 대비 105.7% 늘었습니다.작년 8월보다는 27.6% 적었습니다.8월 주택 매매거래량은 전국 4만 8천359건으로 전월 대비 23.5% 줄었습니다.서울(7천884건)은 전월보다 27.3%, 감소한 거래량을 나타냈습니다.아파트 거래량은 전국(3만 7천502건)이 전월 대비 25.2% 감소했고 서울(4천589 가구)은 30.1% 줄었습니다.전국 전월세 거래량(19만 9천204건)도 7월보다 5.6% 줄어든 것으로 집계됐습니다.수도권 아파트 전월세 거래는 11.9% 감소한 5만 2천732건, 서울은 11.7% 줄어든 1만 9천871건이었습니다.전세(5만 9천749건)는 전월 대비 12.7%, 작년 동월보다는 17.7% 거래가 줄었고 월세(13만 9천445건)는 전월 대비 2.2%, 작년 동월 대비 1.2% 각각 감소했습니다.서울은 전세 물량 부족이 심화하는 가운데 8월 전세 거래량(1만 7천921건)이 전월 대비 14.1%, 작년 동월 대비로는 18.4% 줄어든 것으로 조사됐습니다.1∼8월 누적 전월세 거래 중 보증부 월세, 반전세 등을 포함한 월세 거래량 비중은 68.5%로 작년 동기 대비 6.3% 포인트 상승했습니다.서울의 월세 비중은 69.9%를 기록했습니다.전국 미분양 주택은 8월 말 기준 6만 9천134 가구로 전월 대비 1.3% 증가했습니다.'악성 미분양'으로 불리는 준공 후 미분양(2만 8천80 가구)은 3.7% 감소했습니다.준공 후 미분양이 가장 많은 지역은 대구(3천375 가구)였고 이어 경남(2천973 가구), 부산(2천969 가구), 경북(2천814 가구), 전남광주(2천381 가구), 제주(2천336 가구) 등 순이었습니다.한편 지난해 전국 주택건설실적 통계 확정치는 인허가(약 38만 8천 가구)가 잠정치 대비 약 8천500 가구 늘었고 착공(약 27만 2천 가구)은 500 가구, 준공(30만 가구)은 4만 2천 가구 각각 감소한 것으로 집계됐습니다.수도권은 인허가(약 22만 9천 가구)가 6천100 가구 늘었고 착공은 수정폭이 미미했으나 준공은 잠정치 대비 2만 2천200 가구 줄어든 16만 6천 가구로 확정됐습니다.국토부는 "준공 실적은 잠정치를 생산할 때 임시 사용승인 등 일부 중복 물량이 계상되면서 확정치와 잠정치 간 차이가 더 크게 발생하는 문제가 있었다"며 "작년 10월 통계부터는 최초 사용승인 일자를 기준으로 준공 실적을 집계하도록 개선해 중복을 방지하고 더 정확도 높은 통계를 생산하고 있다"고 말했습니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)